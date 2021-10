Maine, Alden nagkabugan sa paggiling

Nagkataon lang ba? O sadyang pareho pa rin ang takbo ng utak nila?

Aliw na aliw ang mga fan nina Alden Richards at Maine Mendoza, dahil pareho ngang naglabas ang dalawa ng mga video nila na pareho silang sumasayaw.

Si Maine naglabas ng video na sumasayaw siya para sa promo ng SatLite.

“Mga friends, saya-one na! Mag-celebrate tayo sa 1M subscribers ng SatLite. Mag-post ng video sa inyong Facebook account habang sumasayaw ng SatLite Sulit Song. Wag kalimutan ilagay ang #TodoNaAngSulit, i-tag ang @SatLiteTV, at i-set sa public ang inyong post,” sabi ni Maine.

Makikita si Maine sa video na todo giling, may kasamang ikot, may kasamang talon. Ang bongga nga ng step ni Maine na madali lang gayahin, kaya super dami agad ang sumali.

Si Alden naman, lumabas din ang video na kuha sa taping ng teleseryeng ‘The World Between Us’ na kung saan ay kasama niya sina Jaclyn Jose at Tom Rodriguez.

Si Tom, natural na natural ang pagiging makulit, na makikitang panay nga ang giling niya, na may kasamang pagbuka-bukaka.

Ganun din si Alden, na panay rin ang bukaka sa tabi ng dalawa. Ang bongga nga ng step na parang uso noong 90s.

At dahil sa pagsayaw ni Alden, hindi napigilan ni Jaclyn ang gumiling na rin. Pero, laking gulat niya, at tila napatili noong Makita niyang may camera na nakatutok sa kanila, o kinukunan sila ng video.

Pero siyempre, mas pinabongga nila ang pagsayaw, alang-alang sa camera. Mas naging kuwela, masaya tuloy ang dating.

Sabi nga ng mga netizen, ang saya lang talaga sa taping nila, ha!

Anyway, ‘yun nga, naisip ng ibang fan na pagtabihin ang video nina Alden at Maine, at ang gaganda ng mga komento nila, na oo nga, paano ba nangyayari na ang dalawang tao ay pareho ang kinikilos sa parehong araw?

Imagine, nagsayaw si Alden, nagsayaw rin si Maine! Bongga naman, di ba?

Kaya ang mga fan, super kilig na naman!

‘Yun nga lang, panay na rin ang tanong nila, na kalian ba lalabas uli sa Eat Bulaga sina Alden at Maine? Miss na raw nila ang dalawa.

Kelan nga ba Jenny Ferre? (Dondon Sermino)