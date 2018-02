Maine agaw-eksena sa event ng Fil-Am make up guru

Nanggulo si Maine Mendoza nang bumisita sa bansa ang Filipino-American make up guru na si Patrick Starr nitong nakaraang weekend sa Samsung Hal, SM Aura Premier.

Siya ang kauna-unahang Pinoy na may collaboration sa international make up brand.

Bumalik si Starr sa bansa para i-promote ang sariling cosmetics line. Pinili niya talaga ang Pilipinas na puntahan dahil almost twenty years na siyang hindi nakakauwi rito. Kaya naman sa event na ‘yon, present ang ilan sa kanyang lolas sa audience.

Naki-selfie agad si Meng kay Patrick. “So nice meeting you, @patrickstarr!!!” saad niya sa tweetpic nila ni Patrick. “Yasss @mainemendoza,” reply naman ni Starr. “So nice meeting you.”

Well kahit saan naman magpunta si Maine, nagugulo ang lugar, at kahit ayaw niyang mangyari, parang nanggugulo na rin talaga siya, sa ayaw at sa gusto niya.

Ilan sa nakatrabaho ni Patrick ay sina Katy Perry, Kim Kardashian at si Pia Wurtzbach.

Samantala, si Maine ang unang Pinay na meron ding collaboration ng nasabing global brand at waiting na lang ang lahat sa worldwide launch nito. Ngayong Marso ay 23rd birthday na niya.

Patricia nami-miss sa Eat Bulaga

Goodbye Eat Bulaga na ba si Patricia Tumulak? Ayon sa Twitter account ng GMA Entertainment, ilang buwan na siyang hindi napapanood sa EB. Huli siyang nag-post ng pic sa kanyang Instagram kasama ang Dabarkads last September 28, 2017.

Naging bahagi pa ng Super Ma’am si Patty. Then, nagsagawa siya ng charity works kabilang ang Push To Read project niya para sa kabataan sa Manila.

Nakilala si Patricia bilang HBD girl ng noontime show. Bago ‘yon, sumali siya sa Miss Earth nung 2011 at nakuha niya ang title na Miss Earth Fire. Graduate rin siya ng kursong Child Development Education in Special Education.

Sa mga huling IG pictures niya, bumiyahe siya sa Bali, Indonesia.

Ai-Ai, Gerald tell-all sa A Time To Love

Ibabahagi ni Ai-Ai delas Alas ang love story nila ng asawang­ si Gerald Sibayan sa ­coming GMA Special na A Time To Love. Tell-all nga ang special na ito na mapapanood sa March 11, 2018. Happily married ang Comedy Queen lalo na’t magkasundong-magkasundo sila ni Ge­rald.

Bukod sa love story nina Ai at Ge, mapapanood din sa TV special ang love stories ng bagong kasal na sina Arthur Solinap at Rochelle Pangilinan, at Pancho Magno at Max Collins.