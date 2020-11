Maika emote kay Jaja

Nagpadama ng kanyang pangungulila ang national women’s volleyball team member na si Maika Ortiz matapos itong mag-emote sa kanyang post para sa kanyang nobya na si Jaja Santiago.

“I got lucky finding you. I won big the day that I came across you,” sabi ni Ortiz.

“‘Cause when you’re with me, I don’t feel blue. Not a day goes by that I would not redo,” emote pa ni Ortiz habang inilagay ang #Day1 #missingJapanandmissingyou sa post nito na maikaortizz.

Si Jaja ay kasalukuan naman na naglalaro sa Japan V.League para sa Ageo Medics. (Lito Oredo)