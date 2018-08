Maiiwasan ang ‘Dengvaxia experience’ kapag batas na ang Universal Health Care bill

SARIWA pa sa atin ang bangungot ng “Dengvaxia experience” na pinaniniwalaang dahilan ng kamatayan ng ilang mga bata na nabakunahan nito.

Sigurado tayo na hanggang sa kasalukuyan, higit na kilabot at pangamba pa rin ang bumabalot sa mga magulang ng mahigit walong-daang libong bata na naturukan ng Dengvaxia dahil hindi pa rin sigurado na ligtas na talaga sa masamang epekto nito ang kanilang mga anak.

Ang karanasan natin sa Dengvaxia at mga kahalintulad na sitwasyon ang nais nating huwag nang maulit sa hinaharap kaya pursigido tayo sa pagsusulong ng “Universal Health Care for All Filipinos Act” bill, o Senate Bill No. 1896.

Sa isinagawang imbestigasyon ng Senado sa pangunguna ng pinamumunuan nating health committee at blue ribbon panel ni Sen. Gordon, malinaw na hindi sapat at hindi kumpleto o inconclusive, ang pag-aaral na isinagawa kung ligtas ba talaga ang Dengvaxia.

Sa katunayan, inamin ng Sanofi Pasteur, ang kumpanyang gumagawa ng Dengvaxia, na hindi talaga 100 percent safe ang gamot at may masamang epekto pala ito. Pero huli na ang pag-amin dahil nabakunahan na ang mahigit 830,000 bata.

Ilang kamatayan ng mga musmos ang isinisisi sa Dengvaxia at sa katunayan, ihinabla sa korte ang ilang dating opisyal ng gobyerno na nagpatupad ng national immunization program gamit ang Dengvaxia noong nakaraang administrasyon.

Sa ilalim ng Universal Health Care, o UHC, inaasahan natin na maiiwasan ang mga ganitong karanasan dahil sasailalim sa mahigpit at kumpletong pag-aaral ang mga programa at polisiya ng gobyerno sa usapin ng kalusugan bago ipatupad ang mga ito. ‘Ika nga, dadaan sa butas ng karayom.

Kapag naging batas ang UHC, magkakaroon ng Health Technology Assessment, o HTA, na isang proseso at mekanismo ng masusing pag-aaral na titiyak na tama at ligtas ang mamamayan sa mga programa at polisiya.

Sa pamamagitan nito, maiiwasang maulit pa ang mga pagkakamali at pagkukulang tulad ng “Dengvaxia blunder” dahil mabubusisi nang husto ang mga patakaran at programang pangkalusugan.

Ang prosesong ito ay isasagawa ng itatatag na HTA Council sa ilalim ng DOH na isang multi-expert panel na tutulungan ng isang secretariat na may sapat na kakayahan sa pangangalap ng mga datos at basehan at evaluation capability.

Ang HTA ay isa lamang sa mga health service innovation sa ilalim ng UHC bill na ating inaasahang maipapasa na sa Senado sa lalong madaling panahon.

Magiging mabilis na ang proseso nito dahil sa bukod sa “certified urgent” ito ni Pangulong Duterte, suportado din ito ng lahat ng ating mga kasamahan sa Mataas na Kapulungan.