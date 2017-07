Umaatikabong patutsada ang ibinuga ni Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Ombudsman Conchita Carpio-Morales sa kanyang talumpati sa harap ng mga bagong hirang na opisyales ng pamahalaan at iba’t ibang organisasyon sa Malacañang kahapon.

Reaksyon ito ni Duterte sa naging pahayag umano ni Morales sa panayam ng isang Japanese network na mistulang inuudyukan ng Pangulo ang mga tao na pumatay dahil sa kampanya nito laban sa ilegal na droga at kriminalidad.

“He’s goading people to kill people. That’s a problem…The directive to kill people under any situation irrespective of the context, to me, that’s not acceptable,” sabi ni Morales sa naturang panayam.

“Now let me respond to…si Ombudsman ba…Conchita Morales, blew her top and castigated me publicly for just mentioning killing the criminals…and in one publication, hindi ginamit ‘yung correct statement. I never said, killed people. Killed criminals. Sa Davao, sinabi ko talaga, ‘if you destroy my city, I will kill you…and if you destroy the young of this community, I will kill you,” ayon kay Duterte.

“Then this Conchita said, goaded. Goaded is mukhang tinutulak to kill people,” paliwanag ni Duterte sa harap ng mga presidential appointees at iba’t ibang organisasyon na nanumpa sa Malacañang kahapon.

Hinamon din ni Duterte si Morales na kapag may naipakita itong batas na isang krimen ang pagbabanta sa mga kriminal.

“Ombudsman Morales find me a law which says I cannot threaten criminals with death. Find me a law which would bar me from saying, I will destroy you if you destroy my country. Because if you can do that, I will step down tomorrow, ibigay mo lang sa akin,” paghahamon ng Pangulo.

Mas maigi ayon pa kay Duterte na manahimik na lamang si Morales at huwag nang magdadaldal.

“Wala ka namang batas, ibigay mo nga sa akin… Mahiya ka sa sarili mo. Ako, nagpipigil ako kasi your brother is my balae, buti alam ng tao ‘yan. Pero kung ganon ka mag-ano, nakita mo ang sitwasyon…Hindi mo lang alam ang problema ko,” diin pa ng Pangulo.