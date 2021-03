Mahina, pumayat: Kris naudlot pasabog sa mga kalaban

Hindi natuloy ang dapat sana ay pagharap ni Kris Aquino sa kanyang mga follower sa Facebook at Instagram nitong March 18.

Ang dapat sana na ‘My Truth, My Now’ niya noong gabing `yon ay ginawa na lang niya ngayong ‘weekend’, base sa kanyang post.

Hindi pa raw handa si Kris na magkuwento sa mga kaganapan sa kanyang buhay. At heto nga ang kanyang chika:

“I have learned… habang may pinagdadaanan, shut down all my platforms para hindi magkamali…

“I am human. From before my birthday up to tonight – professional, personal unresolved matter of the heart, and attacks on my family, specifically my children have hurt and angered me. In fact, I am still in the process of healing.

“How many scars did we justify because we loved the person holding the knife?

“Inakala ko handa na akong magsalita bukas (March 19), ready na ang production team ko, pero habang emotional pa ako, alam kong kahit anong pag-iingat ang gawin nila sa editing – I am too transparent. “Masyadong matagal niyo na kong kilala, so regardless of what I say – you will be able to read between the lines. And you will figure out the names I have tried so hard to avoid uttering.

“People ask me why is it so hard to trust people. I ask them why is it so hard to keep a promise.

“Nagtiis na for more than 1 month, straight talk – dahil nagsabay-sabay pumayat na sa level nung timbang when I first sought treatment for my autoimmune issues in Singapore.

“When I do face you, it will be on my terms – when I am fully prepared for whatever consequences my words may carry. Until then, kailangan malaman niyo – how much I have missed all of you.

“Don’t say: If I could, I would.

“Say: If I can, I will.” – Jim Rohn

“Hindi ako nakasal sa tamang paraan – the vows: I take thee, to have & to hold, from this day forward, for better, for worse, in sickness, and in health, to love & to cherish, till death do us part… in my heart, para sa inyo yan.

“And in countless ways pinaramdam niyo na ganyan din kayo sa akin. Kaya sana walang iwanan. Konting hintayan lang…” sabi ni Kris.

Umulan ng virtual hugs, at ‘kapit lang’ ang mensahe kay Kris ng mga fan. Sabi nga nila, mas importante ang kalusugan, kesa ang ibang bagay.

Marami ang nagdasal para sa tuluyang paggaling ni Kris.