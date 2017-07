Mahina ang kaso ni PNoy — Aguirre

Tweet on Twitter

Naniniwala si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na mahina ang kasong isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay sa Mamasapano incident noong 2015.

Sinabi ni Aguirre na masyadong mahina ang kasong usurpation of authority na paglabag sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code at paglabag sa Section 3-a ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay Aquino.

Ayon kay Aguirre, ang parehong kaso na may katapat na parusang pagkabilanggo ng hanggang anim na taon ay bailable o maaring magpiyansa.

Gayunpaman, naniniwala ang kalihim na ang findings ng anti-graft body sa kriminal na pananagutan nina Aquino at dating PNP Chief Alan Purisima ay nangangahulugan na vindicated o abswelto si Dating PNP Special Action Force Director Getulio Napeñas Jr.

Bago maupo bilang kalihim ng DOJ, si Aguirre ay naging abugado ni Napeñas.