Mahilig sa tisay: JM natakam kay Alyssa

Puro talaga mestisa ang ipina-partner kay JM de Guzman. Kung babalikan natin, nakatambal niya si Jessy Mendiola at Barbie Imperial, na mga pareho ring na-link sa kanya, pati na rin si Arci Muñoz, na nakasama niya pa sa pelikula.

Ngayon, may latest na dagdag sa listahan niya ng mga tisay beauties dahil isa sa lea-ding lady niya sa upcoming Kapamilya series na “Pamilya Natin” si Alyssa Muhlach.

Si Alyssa ay anak ni Almira Muhlach at na-ging pambato ng bansa sa Reina Hispanoame-ricana 2018 beauty pa-geant. Kakapirma niya lang ng kontrata sa ABS-CBN at masaya siya sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng network.

Dream project din daw niyang gumawa ng romcom, lalo na’t mahilig siya sa mga ganong tema ng palabas.

“Mahilig kasi ako sa mga romcom na movies, so ‘yun ang mga nilu-look forward kong mga projects, romcom, or about family, kasi I’m also close to my family,” sabi ni Alyssa.

Pero kahit galing sa pamilya ng mga bituin, hindi pa rin pala napipigilang ma-star struck ng beauty sa mga kapwa niya artista. Sa first shooting day daw nila sa “Pamilya Natin,” mega fan girl daw siya sa co-stars niya.

Nang tanungin naman siya tungkol sa katambal niyang si JM, puro papuri naman ang kanyang sey.

“Napakabait po na lalaki ni JM, and he’s a gentleman. He’s really kind to everybody.”

Sana nga lalo pang numingning ang bituin niya dahil mukhang maganda ang tatakbuhin ng karera niya sa ABS-CBN. (Dondon Sermino)