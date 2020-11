Mahika ni Standhardinger isasalba ang Batang Pier

Smart Clark Giga City – Kayod-kalabaw si Christian Standhardinger noong Biyernes, pero kahit ang career-high 39 points ay hindi nagawang isalba ang NorthPort sa Alaska 102-94 sa Smart 5G-powered AUF gym.

Sadsad sa 1-7 ang Batang Pier, namemeligro nang mapagsarhan sa next round ng Philippine Cup sa Pampanga bubble.

Naka-four points lang sa first quarter ang Fil-German bago ikinalat ang 35 sa sumunod na tatlo – 26 points mula second patawid ng third.

Sa fourth, salitan sina C-Stan at Garvo Lanete para ilapit ang Batang Pier. Natapyas nila ang 14-point deficit sa 96-92 sa final minute, pero sumagot ng four-point swing si Maverick Ahanmisi bago siniguro ng free throws ni Rodney Brondial na hindi na makakapanindak ang NorthPort.

Mula sa floor ay 15 of 24 si Standhardinger, 9 of 16 sa stripe. May sahog pa siyang 16 rebounds, 5 assists at 3 steals sa 39 minutes.

Pipiliting i-salvage ng Batang Pier ang huling tatlong asignatura at umasang sasapat ang four wins para humabol sa eight-team quarters. Uumpisahan nila ito laban sa Magnolia sa pangatlong laro ng quadruple-header ngayon. (VE)