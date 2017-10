Mahihirap ang palengke ng shabu – PDu30

Kahit magmistulang tunog-sirang plaka, hindi magsasawa si Pangulong Rodrigo Duterte sa paulit-ulit na pagsagot sa akusasyong mga mahihirap lamang ang mga nagiging biktima ng kampanya kontra iligal na droga.

Sinabi ng Pangulo na ang isyu ng iligal na droga ang laging headline sa media kaya sasagutin niya hangga’t ito ang ginagamit ng kanyang mga kalaban para sirain siya.

“I am redundant, repetitive in my speeches because those are the headlines there that you are peddling, kayong media.

Sabihin niyo, ‘‘‘Yan lang ang sinasabi ni Duterte’. Eh pu— lahat naman kayo araw-araw, meron ‘yang extrajudicial. Ngayon, bakit marami ang patay, hindi ‘yung mga mayaman?

Diyos ko po, sinasabi ko na sa inyo, ang market ng shabu are ‘yung mahihirap na community,” pahayag ng Pangulo.

Kaya halos lahat ng mahihirap ay kayang bumili aniya ng shabu dahil ang mahihirap ang talagang target ng sindikato para madaling mabawi ang kanilang puhunan.

“Ang mahirap, ang hindi naintindihan ng mga tao at nira-rally nila ‘yung mga mahirap diyan sa Tondo, extrajudicial killing. Kayo ho ang palengke ng shabu. Remember that.

Wala ‘yan sa Forbes Park. Hindi ‘yan binibili ‘yang basura na pinapakain sa inyo. So sinasabi ko lang para magkaalaman lahat,” sabi pa ni Pangulong Duterte.