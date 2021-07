Mahigpit na seguridad ikinasa sa huling SONA

Magpapatupad ng ‘very stringent’ o mahigpit na seguridad sa Batasan Complex sa Quezon City para sa huling State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes.

Ayon kay House Sergeant-at-Arms Ret. Police Major General Ma O Aplasca nabuo ang ipatutupad na security protocol sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Presidential Security Group para masiguro na ligtas si Duterte, mga miyembro ng Senado at Kamara de Representantes at iba pang bisita na dadalo sa SONA.

Nagsagawa na rin umano ng simulation mula sa pag-usisa sa mga bisita hanggang sa matapos ang talumpati ng Pangulo.

Samantala, isang Memorandum ang ipinalabas ni House Secretary General Mark Llandro Mendoza kung saan nakasaad na magpapatupad ng lockout sa Batasan Complex mula Hulyo 23 hanggang 25.

Ang mga empleyado na kailangang pumasok sa Batasan Complex ay kailangang magsumite ng negatibong antigen test na ginawa ngayong linggo. (Billy Begas)