Mahigpit na Quarantine pahirap sa PH investor – Lacson

Kailangan nang pasadahan ang mga umiiral na health protocols, katulad ng hindi bababa sa pitong araw na hotel quarantine requirement sa mga dumarating sa bansa.

Ito ang sinabi ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson dahil nagiging dahilan aniya ang mga ito ng pag-iwas ng ilang dayuhang mamumuhunan na bumalik para ituloy ang pagnenegosyo.

Ayon kay Lacson, mapapabilis ang pagsigla ng ating ekonomiya kung matugunan ng mga awtoridad ang isyu na ito.

“This is one more reason for our authorities to make our health and quarantine protocols more responsive – and more importantly, more sensible,” sabi ni Lacson.

“We should consider the plight of permanent residents in the Philippines who run small businesses here. They cannot make sense out of this requirement. Thus they may opt not to return here until the requirement is lifted,” saad pa nito.

Bilang halimbawa, isiniwalat ni Lacson ang email buhat sa isang ganap nang bakunado na Swedish national na permanent resident sa Pilipinas at may negosyo rito.

Ayon sa Swedish national, iniisip nitong manatili muna sa Sweden hanggang maaari siyang umuwi kung wala nang “hotel quarantine”. Ang Swedish national ay nakatakdang magkaroon ng European Union vaccination/travel pass bunga ng ganap na pagkakabakuna laban sa COVID-19. (Dindo Matining)