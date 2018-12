Mahalong motorsiklo ni Duterte, gikuha ni Mayor Sara

Gi-sequester sa anak ni Presidente Rodrigo Duterte nga si Davao City Mayor Sara Duterte ang iyang mga mahalong motorsiklo.

Kini ang gibida sa Presidente sa iyang pagtambong sa closing ceremony sa Motorcycle Riding Course sa Philippine National Police Region 11 Motorcycle Units sa Davao City.

Matud sa Presidente nga dakung mahimo ang paggamit og motorsiklo ilabi na sa panahon sa emergency tungod kay daling makalusot kini sa traffic, dili susama sa police mobile car nga mahimong matangong sa trapiko.

Matud pa sa Presidente, nga aduna siyay mga motorsiklo tungod kay mahilig kining mosuroy sa nasud apan ang nakapait kay gikuha kining tanan sa iyang anak nga si Mayor Sara ug gipagamit kini karon sa security nga sakop sa Presidential Security Group.

“Ako, ang nangyari sa akin kinuha ni Inday lahat ang motor ko. I would’t know what did they do with it. ‘Yung Can-Am ko, ‘yung Shadow ko, napaiyak ako eh… ‘yung BMW ko andun sa kanya. Ang nagda-drive ‘yung mga PSG susmaryosep,”matud sa Presidente.