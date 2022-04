Mahalagang kumunsulta

Noong unang panahon, at hindi lamang bago magpandemya ng Covid-19, isa sa mga pasyalan na pinupuntahan at inaabangan ay ang Intramuros sa Maynila, kasama na ang Luneta.

Iniikot ang iba’t ibang mga lugar ng kasaysayan sa Intramuros at nagtatakbuhan sa malawak na hardin ng Luneta. Maririnig din natin ang takbo ng mga kalesa na syang tuwang tuwa tayo kapag nakasakay na. Malayo pa lang ay naririnig natin ang lakad at takbo ng mga kabayong hilahila ang makulay na kalesa. Ngunit, kabayo nga ba ang humihila o ang may itim at puting mga guhit na zebra (na kadalasan sa Manila Zoo lang makikita noon). Sa 100%, kabayo nga ang makikita natin. Ngunit bakit nga ba hindi zebra o pupwede naman ba ang zebra? Ang sagot ay oo, bakit hindi? Ngunit pangkaraniwan talaga ang kabayo kaysa sa zebra.

Ganiyan din ang mga karamdaman at sakit ng tao. Bago natin isipin ang mga iba’t ibang sanhi, agaran nang puntahan ang ating mga doktor sa panahong may maramdaman. Ito ay para magkaroon ng diagnosis ang karamdaman. Hindi sa malayo, ay maaaring panapanahon ang karamdaman at common, hindi kung ano mang maaaring mabasa sa internet at kay Mr. Google. Mayroong tawag sa mga naghahanap na malaman ang kanilang karamdaman sa pamamagitan ng internet o self-diagnosis. Ito ay ang cyberchondria o kung minsan tinatawag na compucondria. “It is defined as the unfounded escalation of concerns about common symptomatology based on review of search results and literature online”, ayon sa Wikipedia. Sa totoo lang, hindi ito sinasangayunan ng mga iba’t ibang pamahalaan, mga doktor, at ibang mga organisasyong na nangangalaga sa may mga sakit. Ito ay nagiging sanhi ng labis na kapraningan o paranoia, alala at pangamba; pagiging malungkot, depressed at irritable; paiba iba ang mood; humihiwalay sa mga tao; at biglang nagiiba ang pagkain at pagtulog. Dahil dito, mas napapasama pa ang kalagayan na kung minsan ay madali namang ayusin at gamutin. Ang mga ito ay madalas kumukunsulta sa doktor, dala ang pagkakapal na mga printout na halos parang libro na o di kaya bitbit ang kanilang mga laptop o tablet, para ipakita sa mga doktor ang kanilang sakit. Madalas nga ang sagot namin dito ay kung alam mo na ang iyong problema at may diagnosis ka na, bakit mo pa kailangan ang opinion ng iyong doktor? Baka magbayad kapa sa nalalaman mo na.

Ang mahalaga kaya kumukunsulta ay para malaman ang sanhi ng karamdaman. Wala naman nagbabawal na mag online search. Ngunit gawin ito kapag naibigay na ng doktor ang inyong diagnosis. Para alamin ang mga nararapat malaman tungkol sa karamdaman na kasalukuyang nangyayari. at upang mas mabilis din ang paggaling at manumbalik na sa dating gawain. Huwag pangunahan sa pamamagitan na agaran mag onine search dahil imbes na kabayo ang makita na humihila ng kalesa, ay zebra ang sasalubong sa inyo.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe! Sundin ang minimum health requirements! Magpa-booster!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn at Kapitbahay sa DZEC1062 tuwing sabado 715am) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.