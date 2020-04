Mahal na araw sa loob ng tahanan sa panahon ng Covid-19

Sa kabila ng ating mga kinahaharap na problema dulot ng Covid-19 sa panahong ito, tayo ay nananatiling buo at matatag bunsod ng ating matibay na pananampalataya sa Diyos. Tayo ay pinagbubuklod ng pag-ibig ni Kristo, ating Panginoon.

Dalawang araw na ang nakalipas ng ating ipagdiwang ang Linggo ng Palaspas o Palm Sunday, ang ika-anim at huling Linggo ng Kuwaresma bago sumapit ang Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang pagpasok ni Hesukristo sa Herusalem bago ang kanyang kalbaryo, o senyales ng pagsisimula ng Mahal na Araw. Sa panahong ito, tayo ay sama-sama sa pagninilay, pagdarasal at pagpapasalamat sa walang hanggang pag-ibig sa atin ng Panginoon na siyang namatay sa Krus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan.

Hindi nga maikakaila na kakaiba o “unusual” ang komemorasyon natin ngayon sa paghihirap at pagkamatay ng Panginoon Hesukristo para sa sanlibutan dahil na rin sa pandemya ng nakamamatay na Covid-19.

Tama ang naging mensahe ng Santo Papa para sa lahat, nararapat lamang na ituring natin ang panahong ito, ngayong nahaharap sa krisis ang buong mundo, upang tayo ay maging mapagbigay at mas maging matulungin sa ating kapwa.

Panawagan ng mahal nating Santo Papa, sa kabila ng ipinatutupad na ‘social distancing’ ng ating gobyerno na dapat naman nating sundin, ay ipadama pa rin natin ang pagmamahal sa ating kapwa gamit ang telepono, social media at iba pang linya ng komunikasyon. Kung may kakayanan, mag abot tayo ng tulong sa mga nangangailangan. Sabi nga ni Pope Francis, “thought and spirit can go far with the creativity of love”. Pag-ibig ang ating palaganapin, likas ito sa ating mga Pilipino.

****** ****** ****** ******

Kaya masasabing kakaiba nga ang komemorasyon natin ng Mahal na Araw ngayong taon ay dahil patuloy pa rin kasing umiiral ang Enhanced Community Quarantine (ECQ) na ipinag-utos ng Pangulo para masugpo ang pagkalat ng sakit na ito. Nakapaloob sa ECQ ang mga panuntunan na dapat nating sundin, sa pamamagitan nito ay nakatutulong na tayo sa pagsisikap ng pamahalaan at ng ating magigiting na ‘frontliners’ na talunin ang sakit na ito.

Kaya naman, di tulad noong mga nakalipas nating obserbasyon sa mahal na araw, mas mabuting manatili na lamang tayo sa loob ng ating mga pamamahay. Kapiling ang ating pamilya, tayo ay magtika, manalangin at magpasalamat sa Panginoon.

Maaari rin tayong mag-fasting at umiwas muna sa masaganang pagkain, lalo ngayon na tayo ay nahaharap sa krisis. Tayo ay mangilin at magnilay-nilay bilang pakikiisa sa paghihirap at pagkamatay sa Krus ng Panginoon na siyang inaalala natin sa panahong ito.

Nawa’y sa sarili nating maliit na sakripisyo na manatili sa ating mga tahanan sa loob ng isang buwan o higit pa, mas maging malakas ang ating pananamanpalataya sa Diyos at umasa tayo sa Kanyang pagpapala, darating ang araw na malalagpasan ng buong mundo ang pandemyang ito. (end)