Mahabang perparasyon kailangan ng Gilas – Guiao

UUWI ng Pilipinas ang Gilas mula China bitbit ang 0-5 kartada.

Zero, as in walang naipanalo ang Filipinos sa pangalawang sunod na kampanya sa FIBA World Cup.

Sa Spain noong 2014, may isang panalo ang Nationals.

Isa sa mga nakikita ni coach Yeng Guiao na solusyon para makasabay sa world powers ng basketball ay ang mas mahabang preparasyon.

Hindi lang sa Asia, kundi idadayo sa ibang bansa.

“We need a longer preparation time,” lahad niya. “We need to get out of Asia and get experience versus teams from the other zones like in Europe or Latin America.”

Nang makasiguro ng tiket sa World Cup pagkatapos ng Asian Qualifiers noong February, hindi pa agad nabuo ang National squad.

Nakapag-ensayo noong June, hindi pa agad makumpleto ang pool dahil may kanya-kanyang obligasyon din sa kani-kanilang mother team sa PBA ang players.

Sa limang laro, tambakan ang inabot ng Pilipinas sa apat. Sa Angola lang nakipagpukpukan ang Filipinos, tumukod din sa overtime.

“Preparing for the World Cup doesn’t just take months,” dagdag ni Guiao. “The program needs to be set years earlier.”

Host ang Pilipinas ng World Cup sa 2023. Mas makabubuti siguro na umpisahan na agad ang preparasyon pag-uwi ng Gilas. (VE)