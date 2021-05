Mahabang oras sa trabaho nakamamatay – WHO

Hindi nakabubuti sa kalusugan ng isang tao ang mas mahabang oras ng pagtatrabaho, ayon sa isang pag-aaral ng World Health Organization (WHO).

Nalaman umano sa pag-aaral na nasa 745,000 katao ang namatay dahil sa stroke at sakit sa puso, na siyang bunga ng mas mahabang oras ng pagtatrabaho.

Ang naturang datos ay mula pa noong 2016. Mas mataas ito ng 30% kumpara sa datos noong 2000.

“Working 55 hours or more per week is a serious health hazard,” pahayag ni Maria Niera, director ng Department of Environment, Climate Change and Health ng WHO.

Batay sa datos na nakalap sa pag-aaral, 72% ng mga namatay ay mga lalaki. Karamihan din sa mga namatay ay mula sa timog-silangang Asya at sa kanlurang Pasipiko.

Dagdag pa ng WHO, nadiskubre nila na ang mga nagtatrabaho ng 55 oras o higit pa sa isang linggo ay may 35% na mas mataas na tsansang makaranas ng stroke at 17% mas mataas na tsansang mamatay mula sa sakit sa puso. (Mark Joven Delantar)