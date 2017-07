Mahabang ML extension iaakyat sa SC

Muling tatakbo sa Supreme Court (SC) si Albay Rep. Edcel Lagman para kwestyunin ang pag-apruba ng Kongreso sa limang buwan na ekstensyon ng Martial Law sa buong Mindanao.

Anumang araw nga­yong linggo ay maghahain umano sila ng petisyon sa SC at pangunahing kukwestyunin ang mahabang pagpapalawig ng Martial Law at pagsuspinde sa writ of habeas corpus.

“Masyadong mahaba ‘yung panahon na ibi­nigay. Nakikita natin na ‘yung original na implementation was only for 60 days at iyan ay nasa Saligang Batas. Ngunit meron ba namang extension na mas mahaba pa dun sa orihinal na implementation? So 150 days is too long,” ani Lagman.

May nakabinbin pang motion for reconsideration ang grupo ni Lagman sa SC ukol sa na­ging desisyon ng mga mahistrado na nagpatibay sa Proclamation No. 216 o ang 60-araw na pagpapatupad ng Martial Law sa Mindanao.

Ayon kay Lagman, bagama’t walang sinasabi sa Saligang Batas kung gaano kahaba ang ekstensyon ng batas militar ay hindi umano ito dapat mas mahaba pa sa orihinal na proklamasyon.

“Implied na hindi lalampas dun sa original 60 days. Sapagkat ‘yan ay limitation. Any limitation should be strictly construed,” ayon pa kay Lagman.

Subalit duda naman si Davao City Karlo Nograles kung bibigyan ng pansin ng SC ang ihahain na panibagong petisyon hindi lamang ni Lagman kundi ng iba pang grupo kaugnay sa pagpayag ng Kongreso na palawigin pa ng 5-buwan ang batas militar sa Mindanao.

“I don’t think pwedeng pumasok ang Korte Suprema dyan sa wisdom ng Kongreso eh,” ani Nograles.

Paliwanag ng mam­babatas na tanging ang Kongreso ang inaatasan ng Saligang Batas na magdesisyon kung papayagan o hindi ang pagpapalawig sa batas mi­litar at gaano ito kahaba.