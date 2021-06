Magulang ikulong, bata pauwiin – Duterte

Nagpaalala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga awtoridad nitong Lunes na huwag hulihin ang mga bata na matitiyempuhan sa mga mass gathering gaya sa mga swimming pool sa resort.

“Now ngayon, hindi mo mahuli lahat ‘yan. Alam mo kasi nakita mo sa swimming pool may mga bata. Ang bata hindi mo talaga maaresto. You have to — we’ll just have to pick them up from the swimming pool and send them home,” wika ng pangulo.

Sa halip na ang mga bata, ang mga magulang daw ang dapat hulihin.

“Ngayon ang mga nanay pati tatay, ‘yon ang puwede but a child under nine cannot be arrested or whatever. They cannot commit a crime kasi ang batas presumes that they have no sufficient discretion to commit a wrong in the eyes of the law,” dagdag pa ni Duterte.

Bukod sa mga magulang, nagbabala rin ang pangulo sa mga may ari ng resort na hindi susunod sa quarantine restrictions maging sa mga pabayang barangay captain.