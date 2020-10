Magulang ‘di nakadalo: KZ, TJ nagpakasal sa puno ng mangga

Sa halip na mga magulang ni KZ Tandingan ang maghahatid sa kanya sa altar para ibigay sa napangasawa na kapwa singer na si TJ Monterde, si Martin Nievera ang pumalit naghatid sa Kapamilya singer.

Hindi nakadalo ang mga magulang ni KZ sa kasal nito, at nagkasya na lang saksihan ang event sa pamamagitan ng Zoom.

Sa ilang mga wedding ceremony photo na pinoste ni KZ sa Instagram, sinabi nitong may basbas ng kanyang mga magulang ang pagpapakasal niya kahit wala ang mga ito.

“God finally made our “Puhon” a reality. With only a handful of people and our families attending through zoom, we held our symbolic wedding under a 300 hundred-year-old Mango tree.

“We didn’t think we could get married this year because our families are in Mindanao and couldn’t fly in. But our folks being the selfless, understanding, and amazing parents they are, encouraged us to get wed.

“Bittersweet getting married without my parents walking me down the aisle, but i’m thankful that my other dad, @martinnievera, stepped in to give me away,” sabi ni KZ.

Ayon pa kay KZ, sumabak sa iba’t ibang COVID-19 test ang mga bisita, nag-isolate muna, para lang makadalo sa wedding. Ang iba ay bumiyahe pa ng malayo.

‘PPP’ apektado ng palpak na internet

Dapat na nga talagang ayusin ang telecommunication problem sa Pilipinas dahil nagdulot ito ng aberya sa zoom-conference sa paglulunsad muli ng Pista ng Pelikulang Pilipino sa taong ito, sa ilalim ni FDCP Chair Liza Diño.

Maayos at maganda ang presentasyon ng paglalahad sa magaganap na PPP, taunang local film festival sa bansa, pero dahil sa palpak na internet provider, nagkabuhol-buhol at hindi nagkaintindihan ang mga cast sa mga pelikulang kasali, at host ng programa na si DJ Chacha, pati na media.

Pero naitawid pa rin ang conference, na ang layunin ay mabigyan ng importansya ang mga film entry.

Anyway, ang PPP4 “Sama All” ay tatakbo ng 16 araw na walang puknat ang paglalabas ng mga pelikula sa FDCPChannel.ph mula October 31 hanggang Nov. 16.

Halos lahat ng mga local festival ay nakipag-partner ang PPP para sa showing uli ng mga pelikula. Para sa iba pang detalye ng PPP4 “Sama All” bumisita sa FDCPChannel.ph o facebook.com/FDCPPP.

Korina muntik malunod sa lungkot

Opisyal na ngang ibinalita ni Korina Sanchez ang paglipat niya sa TV5.

Mula sa dating show na “Rated K” sa ABS-CBN 2, ginawa na itong ‘Rated Korina.’

Sa post niya sa Instagram na may hawak na bulaklak, ibinahagi ni Korina ang lahat ng naramdaman niya sa pamamaalam sa Kapamilya Network at sa inakalang hindi na makakabalik pa sa TV.

Bago pa raw siya malunod sa kalungkutan nang mawala ang show niya sa ere, may nag-offer na sa kanya na lumabas uli sa TV. Maayos daw ang pamamaalam ni Korina sa Dos at naintindihan naman ang kanyang interes na magpatuloy sa trabaho.

Sabi-sabing ang pagpasok ni Korina sa TV5 ang siyang naglaglag kay Kris sa oportunidad na makabalik uli sa ere.

After 20 taon: Andrea nabawi ang bahay sa sindikato

Pagkatapos ng 20 taon ay nabawi na ni Andrea del Rosario ang biniling bahay sa Parañaque noong pasukin niya ang showbiz. Ibinahagi ng aktres sa Facebook ang kuwento sa kung paano gumulong sa labanan sa korte ang pagki-claim niya sa nasabing bahay.

Ayon kay Andrea, unang property na binili niya `yon noong kasagsagan ng career niya bilang artista. Nang matapos niyang bayaran ang bahay, may kumontra kaya hindi agad napasakanya ang property.

“About 15 years ago, this was the first house I bought when I became an actress (the house was even featured in ABS-CBN magazine at that time). Shortly after i paid for the property someone contested regarding my ownership of the said house. To make the long story short, i got involved with the syndicate and because of failing to post bond i lost possession of the house and have been in this case battle for years. Until recently, because of amazing legal team, i won the case.

“In the next few days, with the help of the sheriff i will finally get the possession of the house again.

“Almost 20 years of heartache….God you’re truly amazing! Thank you lord….” sabi ni Andrea.

***

Peklat ni Aiko sa tiyan sinita ng fan

Ipinagtanggol si Aiko Melendez ng kanyang mga supporter nang pasaringan ito ng isang fan dahil sa peklat niya sa tiyan. Dahil tagumpay sa kanyang pagpapayat at umimpis na ang kanyang tiyan sanhi ng diet at exercise, ipinakita ni Aiko sa Instagram post ang pigura suot ang two piece work out outfit, na litaw ang kanyang tiyan.

May ilang peklat na makikita sa tiyan ni Aiko na pinansin ng ilang netizen na tila pinalalabas ng mga ito na dumaan sa lipo ang actress.

@_larose29: “kita yung incision site, upper abdo at belly button.”

Sagot ni Aiko: “@_lorse29 and? Ano point? Me anak ako.”

Iginiit ng netizen na hindi caesarian ang peklat at ito ay incision.

Hindi man diretsahang sabihin ng follower pero ang gusto nyang tukuyin ay nagpa-lipo si Aiko.

Hindi na hinayaan pa si Aiko ng kanyang mga fan at ang mga ito na ang sumagot at nagtanggol sa aktres. Sinabi ng mga itong walang pakialam ang sinuman sa kung ano ang itsura ng katawan ng isang tao, o sa kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang sarili.