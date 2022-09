Magugulang

Madaling maunawaan ang kahulugan ng salitang ‘magulang’. Depende sa konteksto at gamit sa pahayag, maaaring mangahulugan ito ng mga tao na nagkaroon ng anak o naging magulang sila ng kanilang mga anak.

Maaari rin namang may kinalaman ito sa bunga o prutas o produktong agrikultura na lumagpas na sa pagkahinog. Magulang na ang kalabasa o patola, kaya matigas na. Hindi na magandang lutuin pa.

Sa dalawang kahulugang iyan, may badya ng pag-edad o pagtanda ang nais ipahiwatig. Magulang kasi naging ama o ina ng anak. May sapat na edad na para bumuo at magsilang ng anak. Magulang din kapag lagpas na sa pagkahinog at maaaring gawing binhi ang mga buto ng magulang na prutas o gulay. Sa magulang na prutas nanggagaling ang binhi. Doon magsisimula ang paglago.

Sa pagiging magulang natin nagkakaroon ng paglago ang mga anak. Natututo sila sa atin. Nagiging modelo tayo. Depende sa pagpapalaki, sasabihin ng ibang tao na mabuti ang pagpapalaki kung naging mabuti ang isang tao. Kung hindi, bahagi ng sisisihin ay ang magulang. Hindi kasi pinalaki nang tama. O pinabayaan ng mga magulang.

Ganito rin sa agrikultura. Ang pinagugulang na prutas naman ay iyong maganda ang tubo, maayos ang hugis, iyong ang mga kasabay na bunga ay matatamis.

Magtitira noon ang magulang ko ng pinakamagandang prutas o gulay at iyon ang pagugulangin. Sa tanim naming ampalaya halimbawa, kapag nakita ng aking ama na may magandang prutas, namimintog, malaki, tuwid na tuwid, hindi niya iyon pipitasin. Hahayaan niyang mahinog hanggang gumulang para kuhanin ang buto na siyang itatanim pagkatapos.

Hindi ko na kailangan pang isa-isahin ang kahalagahan ng pagiging magulang. Masyadong hahaba ang kolum ko. Pero may isang makulay na kahulugan pa rin ang salitang ‘magulang’ na masasabi kong hindi positibo. Ang ‘magulang’ na hindi patas sa buhay.

Madalas nating iniuugnay ang ‘magulang’ na ito sa panlalamang. Ginulangan, sasabihin ng iba na ginamitan ng pandaraya sa isang laro. Tatawagin nilang magulang ang isang manlalaro kapag lumalagpas siya sa itinakdang patakaran.

May magulang na negosyateng na hindi tama ang timbang ng ibinebenta. May magulang na tsuper na laging walang panukli. Pero ang pinakamagulang ay iyong politikong nananamantala sa kahirapan ng kaniyang dapat sana ay pinaglilingkuran.

Ginugulangan tayo ng mga politiko, lalo na iyong nangakong hahanguin ang kabuhayan ng mahihirap. Patuloy tayong ginugulangan dahil sa kabila ng pangakong hindi natutupad, sila pa rin ang tumatakbo at nananalo. Paano kasi, nagpapagulang tayo.

Hinahayaan natin silang mamayagpag. Natatakot tayong ibulgar ang katiwalian. Pinagtatakpan natin ang kanilang kamalian at patuloy na panghahamak sa atin. Ang nakakatakot, magpapatuloy ang panggugulang na ito hangga’t nagpapagulang ang karamihan sa atin. Resulta? Manggugulang ang karaniwang tao dahil alam nilang ginugulangan tayo ng politiko.

‘Alangan namang sila lang’, sabi nga ng isang kakilala kong nanggugulang sa kaniyang negosyo. Ngayon, magtataka pa ba tayo kung bakit tila walang asenso sa bansang ito? Karamihan ay gustong makalamang sa kaniyang kapwa, kaya nanggugulang.

