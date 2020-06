Magtrabaho at Magtulungan, Huwag Magsiraan

Nakakabahala na sa panahon ng pandemya at sa gitna ng samu’t saring mga problema sa ating bayan, may mga tao pa ‘ring imbes na makatulong ay nanggugulo pa sa mga kababayan nating puspusang nagtatrabaho.

Kumalat ang fake news nitong linggo tungkol sa pamimigay di umano ng OVP ng panis at sirang pagkain sa Diliman Doctors Hospital. Kasama sa mga kuwentong kutsero ang pagpunta ko raw sa nasabing ospital hindi lang para patahimikin ang mga empleyado doon, kung hindi para magbigay daw ng perang donasyon bilang insentibo sa kanilang katahimikan.

Nakakatawa at nakakainis na makarinig ng ganitong mga imbento, lalo sa panahon kung saan napakalaking bagay ng pagkakaisa na diretsong sinisira ng mga ganitong kabulaanan. Hindi namin nais palakihin ang ganitong klaseng usapin, ngunit gaya nga ng sabi ni VP Leni Robredo, hindi na namin palalampasin ang ganitong klase ng mga panggugulo at paninira.

Unang-una, kompirmado ng aming staff, ng mga indibidwal na nagdonate ng mga hot meals, pati na ang mismong Diliman Doctors Hospital na walang ganitong pangyayaring naganap. Walang reklamo mula sa kahit aling panig, dahil lahat po ng donasyon na dumadaan sa OVP, lalong-lalo na pagkain, ay sinisigurado naming maayos at ligtas para sa ating mga makabagong bayani. Pangalawa, gaya ng nauna ko nang pahayag, simula nang nagkaroon ng ECQ, hindi ako tumapak sa kahit anong ospital.

At panghuli, talaga bang nagtatanong lang ang tunay na layunin ng mga fake post na ito? Kung wala ngang malisya napakadali lang dumiretso at makipag-ugnayan sa ospital gayong nasa social media naman sila. Bakit hindi muna iyon ang ginawa nila? Nariyan pa ang, “confirm, if possible” na linyang sa palagay nila ay magliligtas sa kanila kapag dumating ang panahon para managot.

Simula’t sapul, dire-diretso ang mga programa ng Tanggapan ng Pangalawang Pangulo para tulungan ang ating mga kababayan. Nang dumating ang COVID-19, ang mga higit na apektado tulad ng mga pasyente, mga frontliners sa mga ospital, sa mga grocery at iba pa, ang naging tampulan ng mga proyektong hindi lang para magbigay ng ayuda, kung hindi pati ng pag-asang makakabawi tayo mula sa sakuna.

Sa loob ng halos apat na buwan, nakabuo tayo ng mga programang sumasagot sa mga problema tulad ng kakulangan ng personal protective equipment, kawalan ng pansamantalang tirahan, at kakulangan sa transportasyon. Pinakabago ang proyekto natin sa Community Mart, Sulat ng Pag-asa, at ang Bayanihan para sa Distance Learning. Kasama dito ang halos Php9 milyon na halaga ng hot meals na ipinamigay natin sa libu-libong mga frontliners, jeepney drivers, street dwellers, at iba pang nangangailangan ng tulong at kalinga mula sa iba’t ibang sulok ng Manila.

Sa kabila ng lahat ng napagtulungan ng aming Tanggapan at mga partners mula sa iba’t ibang sektor, napakarami pa nating kailangan gawin. Napakarami pa ang may kailangan ng tulong. Ang mga ganitong klase ng kasinungalingan ay walang puwang sa panahong napakahalaga ng pagkakaisa para maabot natin ang nasa pinakamalalayo, pinakamaliliit, at pinakamahihirap na bayan sa ating bansa. Huwag tayong magsiraan at maghasik ng kasinungalingan laban sa isa’t isa, magtulungan nalang tayo. Iyan ang kailangan natin ngayon.

Kaya’t hinihikayat natin ang lahat na maging mapagmatyag at mapanuri sa mga nababasa sa social media. I-report ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan, lalo na ang mga naglalayong manira at manggulo. Wala man tayong panahon para sa kanila ngayon dahil napakarami pang nangangailangan ng tulong, mahaba ang 12 years na limit ng cyberlibel. Darating din tayo dyan.