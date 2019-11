Magpokus sa kabataan

Napakalaki ang ginagampanan ng bawat national sports association (NSA) sa pagpapalaga­nap ng sports sa ating bansa kaya napakaganda na sa murang edad pa lamang ng ating mga atleta ay nakatutok na dapat sa kanila.

Bukod sa NSA, kaa­gapay rin ang mga sports organizer, coach, mga magulang at school sa pagsuporta sa ating mga kabataang atleta.

Naimbitahan po ako na magsagawa ng kakaibang chess simultaneous exhibition­ nitong Sabado sa Xavier School sa San Juan City bisperas ng pagtungo ko sa Bucharest, Romania para muling katawanin ang bansa €46K 29th FIDE World Seniors Chess Championships 2019 sa Nobyembre 11-24.

Dalawang taon na ang nakakalipas sa Italy,­ pumangalawa ako World 1st runner-sa nasabing event kaya mu­ling humihingi po ako ng suporta sa bawat isa na samahan ako sa panalangin na maiuwi ko ang kampeonato sa taong ito.

Salamat sa suporta at tiwala ng pamunuan ng National Chess Federation of the Phili­ppines (NCFP), Philippine Sports Commission (PSC), Philippine Amusement and Ga­ming Corporation (Pagcor) at Prage Ma­nagement Corporation, ang tagumpay ko po ay tagumpay ng ating bansa, ng bawat Pinoy.

Sa chess simula ako sa XS, nagpapasalamat ako kina coach Rolando Yutuc at ang aking kumpare, second na si Arena Grandmaster Almario Marlon Bernardino Jr. at sa event organizer.

Unang nagbigay ng chess simula sa XS si super Grandmaster Wesley So na sariwa pa sa kampeonato ng 1st FIDE Fischer Random Chess Men’s World Championship nang gulatin si world number 1 at classical world champ Magnus Carlsen ng Norway, 13.5-2.5.

Makipag-ugnayan po kayo at suportahan ang mga kaibigan natin na nagpapalaganap ng chess sa bansa na sina National Master Romeo Alcodia at tournament manager Genghis Imperial (0926-2514205) para sa pagpapatala sa Woman Fide Master Sheerie Joy Lomibao-Beltran FIDE rating Rapid Chess Tournament, Inter School Rapid Chess Championship kiddies 14 years old and below at women’s open sa Disyembre 14 (Sabado) Rockwell Business Center-Sheridan, Greenfields District sa Mandaluyong.

Sina Alcodia at Imperial din ang organizer ng Lee-Ann Fi­daire Inter School Rapid Chess Championship kiddies 12 years old and below tournament sa Disyembre 15 (Linggo) na gaganapin din sa RBC-S.

Suportahan po natin ang dalawang nalalapit na torneo.