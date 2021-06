Magpapaturok sa US may libreng beer

Libreng beer ang pakulo ng pamahalaan ng Ameri­ka para maengganyo ang publiko na magpabakuna kontra COVID-19.

Ito ang inanunsyo ni US President Joe Biden, na siyang paraan para maturukan na ang 70 por­siyento ng kanilang popu­lasyon pagsapit ng Hunyo 4 o ang Independence Day sa kanilang bansa.

“That’s right: get a shot, have a beer,” wika ni Biden.

Para maging posible ito ay nakikipag-ugnayan na umano sila sa malalaking kompanya ng beer sa kanilang bansa.

Bukod sa beer ay hinimok na rin ng ad­ministrasyon ni Biden ang mga barber shop na pagmamay-ari ng Black Americans na tumulong sa panghihikayat sa mga Black na magpaturok na rin.

“It’s going to take every­one…, so we can declare independence from CO­VID-19 and free ourselves from the grip it has held over our life for the better part of a year,” dagdag pa ng presidente. (Mark Jo­ven Delantar)