Magpapaputok, sa selda ang Bagong Taon – DILG

Inatasan ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año ang lahat ng local government units (LGUs), Philippine National Police (PNP) at Bureau of Fire Protection (BFP) na hulihin at ikulong ang mga nagmamanupaktura, nagbebenta at magpapaputok ng mga illegal firecracker at pyrotechnic device upang maiwasan ang mga sakuna at sunog sa pagsalubong ng Bagong Taon.

“Ang mga ayaw sumunod, huhulihin ‘yan ng PNP. Mas mabuti pang sa kulungan sila mag-Bagong Taon kaysa makadisgrasya o madisgrasya pa sila dahil sa ilegal na paputok,” utos ni Año

Kasabay nito, sinabi ni Año na kailangan ding i-monitor ang mga gumagawa ng ‘indiscriminate firing’ sa New Year’s eve na maaaring ikasugat o ikamatay ng mga mabibiktima.

“Maliban sa kaligtasan mula sa COVID-19, nais nating maging ligtas ang bawat isa sa ilegal na paputok at indiscriminate firing. Habang papalapit ang New Year, nagsusulputan pa rin ang mga ipinagbabawal na papu¬tok. Kaya inaatasan ko ang PNP na doblehin ang pagmo-monitor at pag-iinspeksiyon para siguruhing hindi kakalat sa merkado at walang gagamit o madidisgrasya sa ilegal na paputok,” giit ng kalihim.

Ang mga mahuhuling nagbebenta, nagmamanupaktura, namamahagi o gumagamit ng mga illegal firecracker at pyrotechnic device ay pagmumultahin ng P20,000-P30,000, pagkakulong ng anim na buwan hangang isang taon, kanselasyon ng license at business permit, at kukumpiskahin ang mga inventory stock. (Dolly Cabreza)