Magpapabakuna dadami sa tsismis

Naniniwala ang isang mambabatas na darami pa ang magpapabakuna laban sa COVID-19 kapag kumalat sa mga kuwentuhan ang magandang epekto nito.

Ayon kay Anakalusugan Rep. Michael Defensor, habang tumataas ang bilang ng mga nababakunahan sa bansa ay mas dadami rin ang mga kapitbahay, kaibigan at kamag-anak na nagkukuwento na wala itong masamang epekto sa kanila.

“As more Filipinos get vaccinated and casually relate their positive experience to other people, this in turn will motivate even more individuals to seek inoculation.”

Sinabi ng mambabatas na hindi ang vaccine hesitancy ang nakikita niyang problema kundi ang limitadong suplay ng bakuna.

Sa kasalukuyan, ang binabakunahan pa lamang ay ang mga nasa A1 hanggang A5 category o ang mga healthcare worker, mga senior citizen, mga taong may comorbidity, mga economic frontline worker, at mahihirap.

Mahigit 10 milyon na ang naturukan, batay sa datos ng gobyerno, at 2.5 milyon dito ang nabigyan na ng pangalawa at huling dose ng COVID-19 vaccine.

Samantala, sinabi ni Defensor na malaki ang naitutulong ng mga bata upang makakuha ng schedule sa pagpapabakuna ang mga matatanda.

“Based on the feedback we obtained around Quezon City, children are doing their share to keep their older loved ones out of harm’s way.” (Billy Begas)