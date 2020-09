Magpaopera o ‘di magpaopera

“Mabuhay man o hindi, yan ang katanungan“, ayon sa katha ni William Shakespeare sa dulang Hamlet na isinalin sa tagalog ng National Artist na si Rolando Tinio. Naisadula noong 1988 ng Teatro Pilipino sa Metropolitan Theater, at naging Best Actor in a play si Ernie Garcia. Tayo’y nagkaroon ng pagkakataon na nakasama dito na naging panimula ng aking “professional acting career”.

Kaunting alaala lamang, ngunit, hindi sa teatro ang pakay natin, kundi sa ibinibigay na mga pagpipilian ng paggamot sa isang karamdaman. Konserbatibo ba o hindi, gamot lang ba o kailangang maoperahan. At kung operasyon nga, kinakailangan ba talaga o pwedeng hindi naman. Sa dinamidami ng spesyalista, isang malaking pagkakaiba ay ang medical vs surgical. Kaya hinihingi ng mga doktor ang panig at opinyon ng mga kasamahan. Ito ang tinatawag na referral system.

Sa oras mangailangan ng konsulta sa isang seruhano, huwag matakot magtanong kung ano ang kalagayan at ano ang kinakailangang gawin. Kung operasyon, anong klaseng operasyon? Paano ito magagawa? Ang operasyon ay hindi parang kotseng dadalhin sa talyer, paglabas ay may warranty. Walang garantiya ang operasyon dahil maski parepareho tayo, may mga indibidwal na katangian na nagpapaiba sa isa’t isa sa atin. Dahil dito, ang tinitingnan ay ang mga panganib ng procedure o risks. Ito ang tinatanggal o binabawasan nang mas gumanda ang magiging resulta. Mayroong preoperative, intra-operative, at postoperative risks na binabantayan.

Bago inooperahan, kailangang handa ang pasyente. Alam ang sitwasyon, at kumokonsente sa gagawing surgery. Tinitingnan sya upang mabigyan ng clearance na kakayanin nya ang procedure, mapa cardio at pulmonary o sa puso’t baga, o sa kung ano pang ibang nakikitang problema, sa bato, atay, utak o endocrine organs at iba pa, pati sikolohiyal kung kinakailangan. Lalong lalo na ngayong panahon ng pandemya, kailangan din ng clearance sa Covid19.

Habang inooperahan, may nakahandang dugo kung kakailanganin, magbibigay ng antibayotiko laban sa impeksyon, nasiguro lahat ng gamit, gamot, at staff ay nasa lugar. Babantayan ng iba pang doktor kung may kompromiso ang pasyente.

Pagkaopera, mga gamot laban sa kirot at kumplikasyon ay ibinibigay. Ipinapasok sa ICU kung sensitibo ang kundisyon at pangyayari nang mabantayan ng mabuti. Kung kaya, pagkalipas ng 24 hanggang 48 oras ay pinagagalaw na, pinauupo, pinatatayo at inuumpisahan na ng physical therapy. Pagka maayos ang lahat, agad agad nang pinauuwi at tinutuloy ang konsulta sa follow up, mapa linguhan o buwanan.

Lahat ng ito ay dapat matalakay ng mabuti sa pasyente at mga kamag anak kung gugustihin. Hindi dapat matakot magpatingin sa seruhano dahil sa agada gad ang operasyon. madalas ito ang nangyayari kaya hinihingi ang aming opinyon. Ngunit kung may makakapagsabi na hindi kinakailangan ang operasyon, ito ang seruhano din.

Hanggang sa susunod! Keep healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing lingo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.