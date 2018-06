Magpalista na sa 2018 Manila Bay Clean-Up Run

Sinimulan na ng Manila Broadcasting Company (MBC) ang pagpaparehistro para sa ikaanim na Manila Bay Clean-Up Run na gaganapin sa darating na Hulyo 15.

Ito’y bukas sa lahat ng interesadong tumakbo sa 3K, 5K, 10K at 21K dibisyon na panlalaki at pambabae. Magkakamit ng medalya at cash prize ang magwawagi sa bawat kategorya.

Maari nang magpalista sa MBC lobby sa Sotto Street sa CCP Complex, Pasay City.

Bukas na rin ang rehistro sa Olympic World Village Robinsons Forum, Gateway Mall, Festival Mall at SM Taytay, gayundin sa Olympic outlet ng Robinsons Antipolo.

Ang huling araw ng pagpapatala ay sa Hunyo 30, 2018.

Ang fun run ay isa lamang sa mga proyektong nakakapag-ambag ng pondong kailangan sa pagpapatupad ng programa sa paglilinis ng Manila Bay.

Patuloy na tumutugon ang MBC at iba pang establisyemento sa kahabaan ng Roxas Boulevard sa panawagan ng Land Bank na maibsan ang basura at linisin hindi lamang ang karagatan kundi maging mga ilog, estero at iba pang maliliit na daluyan ng tubig na karugtong nito.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Manila Bay Clean-Up Run, maaring tawagan ang Runners Link sa numerong 0926-205-2787.