Magpabakuna upang maprotektahan

Sa wakas ay may nakikita na tayong sinag ng pag-asa. Sa pagkakaroon ng mga bakuna laban sa kinakatakutang coronavirus, hindi magtatagal ay manunumbalik ang sigla ng mga tao sa buong mundo.

Hindi na maghihintay ng matagal ang mga Pilipino dahil ang unang 50,000 doses ng bakuna na Sinovac ay darating sa bansa sa susunod na buwan. Bukod sa Sinovac, nilagdaan din ng Pilipinas ang isang term sheet agreement para sa 30 milyong doses ng Covovax, na inaasahang darating sa third quarter ng taon.

Ayon kay vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr., nakakuha ang Pilipinas ng higit sa 100 milyong doses ng bakuna na napagkasunduan sa mas mababang presyo o sa parehong presyo na iniaalok sa pasilidad ng COVAX.Sinabi din niya na ang presyo ng COVAX ay mas mababa sa 300 porsyento kaysa sa nailathala na mga presyo sa merkado.

Hinihimok ni Secretary Galvez Jr ang mga Pilipino na huwag maging maselan sa brand o tatak ng bakuna. Ang mahalaga ay makapagpabakuna sila upang maprotektahan nila ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay laban sa coronavirus.

Anuman ang brand ng bakuna, tinitiyak sa atin ng ating mga dalubhasa na ang lahat ng bakuna na darating sa bansa ay isasailalim sa parehong mahigpit napamamaraan ng pagsusuri. Samakatuwid, ang anumang bakuna na makakakuha ng pag-apruba sa Emergency Use Authorization (EUA) o ang mga gagamitin sa mga klinikal na pagsubok na isasagawa dito sa bansa, ay garantisadong ligtas at epektibo.

Sa isa sa aking pinakabagong press briefing, sinabi ni Department of Health Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergeire na sa sandaling ang isang bakuna ay makakuhang pag-apruba sa EUA mula sa ating Food and Drug Administration, makakapantay nito ang iba pang bakuna na itinuturing na ligtas at mabisa. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Dr. Vergeire na dapat magtiwala tayo sa gobyerno at tanggapin natin ang anumang bakuna namauunang dumating.

Ipinaliwanag din ni Dr. Vergeire na sa panahon ng proseso ng pagbabakuna, ang bawat indibidwal ay bibigyan ng impormasyon tungkol sa kung anong uri ng bakuna ang makukuha nila, ano ang mabuting epekto nito, at kung ano ang maaaring maging masamang epekto nito, bago sila hilingin na magbigay ng pahintulot na mabakunahan.

Sa isa ko pa ring press briefing, tiniyak ni Dr. Lulu Bravo, isang Vaccinologist at Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination, na walang dapat ikatakot sa bakuna o sa proseso ng pagbabakuna. Ayon kay Dr. Bravo, ang mga bakuna ay isasailalim sa mahigpit na proseso ng pagsusuri at pagpili upang matiyak ang kaligtasan at pagiging epektibo nito bago ito aprubahan ng anumang regulatory agency.

Sinabi rin ni Dr. Bravo na walang bakuna na magagarantiyahan ang 100 porsyento na pagiging epektibo o walang masamang epekto. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga din na magkaroon ng mga dalubhasa na susubaybay sa mga nabakunahan. Tiniyak niya na mayroon na tayong adverse events protocol para sa bakuna. Mayroon ding pangkat ng mga dalubhasa sa bakuna na bumubuo sa National Adverse Events Following Immunization Committee.

Nagbabala rin si Dr. Bravo laban sa pakikinig sa mga puna ng pekeng eksperto sa bakuna. Hindi rin dapat makinigsa mga taong hindi kumuha ng karagdagang pag-aaral tungkol sa bakuna o hindi pa nag-aaral tungkol sa mga bakuna sa mahabang panahon dahil wala silang lubos na kaalaman tungkol sa bakuna at pagbabakuna. Hinihimok niya ang mga Pilipino na makinig lamang sa mga totoong eksperto sa bakuna na tulad niya na maaaring magbigay ng tamang payo tungkol sa benepisyo ng pagbabakuna.

Nasabi ko na nang maraming beses na ang pagpapabakuna ay susi sa pagbabalik natin sa ating normal na buhay. Ito ay ang buhay na hindi ginugugol sa pagtatago dahil sa kuwarentenas. Ito ay buhay kung saan hindi natin kailangang magsuot ng face mask at face shield at kung saan magkakaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa lipunan nang walang takot.

Makakamit lamang natin ang hangaring ito kung magkakaroon tayo ng herd immunity, na mangyayari lamang kung 70 hanggang 80 porsyento ng ating populasyon ay mababakunahan laban sa coronavirus.

Kaya’t sa sandaling dumating ang bakuna at mabigyan kayo ng pagkakataong mabakunahan, huwag mag-atubili.Mas mahusay na mabakunahan upang maprotektahan,kaysa mahawahan at ilagay sa peligro ang inyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay. Tulad ng sinabi ni PopeFrancis, “I believe that morally everyone must take the vaccine. It is the moral choice because it is about your life but also the lives of others.”

Ingat buhay para sa ating mga mahal sa buhay.