Magpaalam kina chairman, mayor sa paayuda – Palasyo

Dapat sumunod sa minimum health standards ang mga nag-oorganisa ng community pantry para matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa COVID-19.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na suportado nila ang mga itinatayong community pantry dahil nakikita ang pagdadamayan pero dapat ding sumunod sa mga pag-iingat na ipinapairal ng gobyerno.

“Let a thousand community pantries bloom dahil ito po ay bayanihan, it exemplifies the best of the Filipino in the worst of times,” ani Roque.

Hangga’t maaari aniya ay iwasan ang pagtitipon o pagdami ng mga tao dahil walang makapagsabi kung isa sa mga ito ay may dalang virus ng COVID-19 at siyang magdala ng sakit at manghawa sa ibang tao.

Pinayuhan din ng kalihim ang mga nagtatayo ng community pantry na makipag-ugnayan muna sa mga opisyal ng barangay at sa lokal na pamahalaan para maalalayan ang mga ito sa pagpapatupad ng mga pag-iingat sa kanilang ginagawang pagtulong sa mga nangangailangang kababayan. (Aileen Taliping)