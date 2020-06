Magpa-beauty kahit stay at home

Magandang araw sa lahat.

Balik na po sa online reselling ang aking make-up line na “Ara’s Secret” na makikita nyo sa www.arassecret.com kung saan puwede kayong mag-order, at available din po sa Shopee and Lazada.

Pagkatapos po ng halos tatlong buwang pananahimik ng aking make-up line dahil sa Covid19, lockdown at ECQ back in business na po tayo sa pagpapaganda.

Marami po kayong pagpipilian base sa kung ano ang gusto i-enhance sa beauty nyo; gaya ng lipstick, liptint, lippie, concealers, blush-on, eyeshadows, at skin & hair treatment.

Sa panahon ngayon na kaliwa’t-kanan ang mga stress, tensions, problema sa mga nagsusulputang isyu sa mundo, isa sa magandang paraan para maibsan ang paga-alala natin ay magpaganda.

Kahit nasa bahay lang, ugaliing magpa-beauty, maglipstick, mag-liptint, kaunting eyeshadow, blush on para pagharap natin sa salamin yung ganda natin ang nakikita natin.

Aminin man natin o hindi, hindi puwedeng hindi tayo tumingin sa salamin sa bawat araw para i-check ang ating mukha at sarili kung may pagbabago ba.

Nakakapagpa-kulay ng ating araw kung makikita natin ang sarili nating naka-ayos ng kaunti, hindi para lang para sa ating mga mister o kasama sa bahay, kundi pati na rin sa ating mga sarli.

Sasabay pa ba tayo sa mga nakaka-haggard na mga bali-balita sa mundo, na nababasa natin sa social media.

Kahit gaano ang bigat nang dinadala natin, dulot ng mga nababasa natin sa social media o sa personal dapat nating ingatan ating sarili at panatilihing maayos ang ating itsura.

Di ba kapag nagpu-post tayo ng mga photo natin sa socmed, yung mga naka-ayos na itsura natin ang inilalagay natin para hindi tayo mapintasan.

Mahaba-haba pa ang lalakbayin ng ating buhay sa mga susunod na mga araw, buwan at taon, kaya dapat lang huwag pabayaan ang ating mga kagandahan.

Totoo ang kasabihang, mahalin mo ang sarili mo, bago ka magmahal nang iba. Mahalin mo ang sarili, para mahalin ka rin ng iba.

Habang unti-unti pa lang bumabalik sa normal ang buhay nating mga Pilipino, sa ilalim ng new normal, samantalahin nating bigyang-luho an gating mga sarili sa paggamit ng Ara’s Secret make-up products, skin care and hair treatments.

Hanggang sa muli.

Ara’s Secret

The beauty of a woman is not in the clothes she wears, the figure she carries, or the way she combs her hair. The beauty of a woman is seen in her eyes, because that is the doorway to her heart, the place where love resides. True beauty in a woman is reflected in her soul. It’s the caring that she…

