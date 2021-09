Mago gigisahin sa face shield scam

Inaprubahan ng mga miyembro ng House committee on good government and public accountability ang pag-subpoena kay Krizle Mago, ang opisyal ng Pharmally Pharmaceutical Corporation na nagsabing binago ang expiration date ng mga face shield na ibinenta sa gobyerno noong nakaraang taon.

Sa pagdinig nitong Lunes, sinabi ng chairman ng komite na si DIWA party-list Rep. Michael Aglipay na ipadadala ang subpoena sa Office of the Speaker para aprubahan.

“I like to inform everyone that the subpoena ad testificandum has been approved by the majority of members present and it will be signed and routed to the Speaker’s office,” sabi ni Aglipay.

Matapos tumestigo sa Senado ay hindi na umano makontak si Mago.

Ayon kay Aglipay maaaring via Zoom lamang dumalo si Mago.

“We just require her presence to ferret out the truth,” sabi ni Aglipay.

Sinabi rin ni Aglipay na susulat ang komite sa Senado upang hilingin na payagan si Pharmally director Linconn Ong na humarap sa virtual hearing nila sa Oktubre 4.

Si Ong ay ipinakulong ng mga senador matapos na tumanggi na sumagot sa kanilang mga tanong. (Billy Begas)