Magnolia import kumpleto rekado

SA batch ng imports ngayong PBA Commissioner’s Cup, si Nikola ‘Nick’ Rakocevic ng Magnolia lang ang European.

Tubong Serbia pero pinanganak sa US si Rakocevic at 24 years old lang.

Sagad siya sa 6-foot-10 limit ng reinforcements sa second conference.

Nag-high school siya sa St. Joseph sa Westchester, Illinois at nag-college sa University of Southern California.

Sa kanyang senior year bilang Trojan, nag-average si Rakocevic ng 10.5 points at 8.3 rebounds.

Noong 2020, naglaro ang center para sa Zhejiang Golden Bulls sa Chinese Basketball Association.

Hindi super-import si Rakocevic pero siya ang magiging angkla ng depensa ng Hotshots.

Ayon kay coach Chito Victolero, complete package si Rakocevic – may outside shooting, kayang pumoste, suwabe sa pick-and-rolls at maliksi. (Vladi Eduarte)