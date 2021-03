Magno, Petecio laban sa gitna ng Covid-19

BINURA ng mga atletang Pinay ang kasabihang ‘basta babae, mahina.’

Girl power ang ipinamalas nila nang matatag na hinarap ang hamon kahit nasa gitna ng pandemic ang mundo.

Sila ay sina boxers Tokyo Olympic-bound Irish Magno ng Iloilo at 2019 Ulan-Ude AIBA world champion Nesthy Petecio ng Davao del Sur na mga nagsakripisyo, nagkulong sa training camp bubble sapul nitong January upang paghandaan at maisakatuparan ang pangarap ng lahat ng mga manlalaro – ang magkampeon at mag-qualify sa 32nd Summer Olympic Games 2020 sa Tokyo, Japan na apektado rin ng Covid-19 kaya naurong sa parating na July 23-August 8 ng taong ito.

`Nakakulong’ sila sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna sapul noong January 15 para tumalas pa ang mga talento habang palapit ang quadrennial meet. Lumabas sila nitong March 10 at nagtungo sa Thailand para ipagpatuloy ang training camp bubble.

Pero bago nakatuntong doon, may kanya-kanyang pinagdaanan ang dalawa. Na-stranded sa Baguio at Pasig ang mga pambato ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (Abap) nang ilang buwan sapul nang mamerwisyo ang COVID noong Marso 2020 kung saan wala ring formal training at kompetisyon.

Bunsod ito ng lockdown o Enhanced Community Quarantine (ECQ) noong Marso ng nagdaang taon hanggang ngayon, pero hindi nagmukmok at pinanghinaan ng loo bang mga boksingera, mas naging palaban at nagpursigi pang magsariling sikap.

Nasa Thailand sila para sa dalawang buwang training camp bumble rin upang paghandaan ang unang paligsahan sa loob ng isang taon ang Asian Boxing Championships sa May 21-30 sa New Delhi sa kagustuhan ding masama sa mga prayoridad na mga maiiniksiyunan. (Aivan Denzel Episcope)