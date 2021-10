Magnitude 7.2 tumama sa Vanuatu

Niyanig ng magnitude 7.2 lindol ang Pacific island na Vanuatu kahapon, Sabado, ngunit wala namang nakikitang banta ng tsunami sa Pilipinas ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Batay sa report, naganap umano ang pagyanig sa isla mga bandang alas-2:29 ng hapon at may lalim itong 487 kilometro.

“No destructive tsunami threat exists based on available data. This is for information purposes only and there is no tsunami threat to the Philippines from this earthquake,” batay naman sa inilabas na pahayag ng Phivolcs.

Ang Vanuatu ay isang island country na malapit sa Australia, at iba pang isla sa South Pacific.