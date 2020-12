Magnitude 6.4 nagpayanig sa Croatia, 7 patay

Nakapagtala ng 7 nasawi mula sa magnitude 6.4 na lindol sa Crotia nitong Martes.

Umabot naman sa higit 20 ang sugatan at mga napaulat na pagkawasak sa Petrinka, bayan ng Zagreb. Ramda din umano ang pagyanig sa buong bansa, at kalapit na Serbia, Bosnia at Herzegovina.

“We have a lot of victims. In the vicinity of Glina, in the town of Majske Poljane, five deaths have been confirmed so far. With a girl from Petrinja, a total of six people died in this devastating earthquake,” pahayag ni Croatian Defence Minister Tomo Medved.

Dagdag pa dito ang isa ring bangkay na natagpuan sa Lekenik Municipality.