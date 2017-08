Magnitude 5.9 quake sa Sarangani, 4.8 sa Bukidnon

Niyanig kahapon ng magkasunod na lindol ang mga lalawigan ng Sarangani at Bukidnon, ayon sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Naitala sa magnitude 5.9 ang lindol sa Sarangani na naramdaman dakong alas-8:30 ng umaga.

Natunton ng Phivolcs ang sentro nito sa layong 22 kilometro ng timog-silangan ng bayan ng Malapatan. Aabot umano sa 30 kilometro ang lalim ng lindol na tectonic ang origin.

Nakapagtala naman ng intensity 5 sa mga bayan ng Malapatan at Alabel, Sarangani at General Santos City; intensity 4 sa Digos City at Kiamba, Sarangani, habang intensity 3 sa Davao City at Lebak, Sultan Kudarat.

Bandang alas-3:39 ng hapon kahapon nang yanigin din ng lindol ang lalawigan ng Bukidnon na umabot sa magnitude 4.8.

Natunton ang origin nito 10 kilometro ng hilagang-kanluran ng bayan ng Maramag. Aabot umano sa siyam na kilometro ang lalim nito na tectonic quake din.

Naramdaman din ang intensity 3 sa Cagayan De Oro City at Kidapawan City.

Wala namang iniulat na mga pinsalang idinulot ang magkasunod na lindol.