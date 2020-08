Magna carta sa marino ipasa

Itinutulak ni Senadora Risa Hontiveros ang mas marami pang komprehensibong programa at free legal assistance sa mga Pinoy seafarers na labis na naapektuhan gn COVID-19 pandemic.

Ayon kay Hontiveros, deserve umano ng mga seaman na magkaroon ng mas maayos na proteksiyon sa panahon na naapektuhan ang global maritime industry.

“Malaki na ang naitulong ng hanay marino sa ating bansa, pero ngayong panahon ng krisis, sila ang nangangailangan ng ating malasakit at suporta. Our seafarers deserve better protections as they deal with this difficult moment for the global maritime industry,” pahayag ni Hontiveros sa pagdinig ng Senate labor committee.

Kasabay nito, nanawagan si Hontiveros para agarang pagpasa ang kanyang Senate Bill No. 357 o Magna Carta for Seafarers nang sa gayon ay matulungan ng gobyerno ang mga marino.(Dindo Matining)