Magliliwaliw sa Tate: Alden ‘di kasama pamilya sa Pasko, Bagong Taon

May sepanx as in separation anxiety raw na nararamdaman ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards ngayong tapos na talaga silang mag-lock-in taping para sa season’s return ng “The World Between Us.”

Hindi lang si Alden kung hindi lahat halos sila sa cast at production. Kaya sabi ni Alden, “Hindi pa, hindi pa tapos. Kasi, parang sanay na kapag natapos ang isang project, may cast party. Hindi pa natin nagagawa, kapag medyo okay na, we’ll have cast party. So for now, hindi pa tapos.”

Sa lahat daw talaga ng ginawang serye at role ni Alden, ang character niya sa TWBU daw ang pinaka-special sa kanya dahil isa raw ito sa talagang pangarap niyang gampanan. Kaya sabi ni Alden, parang matagal na raw siyang immersed sa role dahil noon pa, sa isip niya, nai-imagine na niyang talaga.

So, sa teaser nga na ipinapalabas, kapansin-pansin na nag-iba na siya bilang si Louie Asuncion. Version 2.0 nga raw na siyang dapat talagang abangan.

Sa isang banda, excited na rin si Alden dahil after almost two years, makakapag-travel na siya at sey niya, Christmas, New Year at Birthday niya ay sa U.S. daw niya ise-celebrate.

‘Yun nga lang, unlike before na nakakasama niya halos ang buong pamilya niya, ngayon daw ay hindi dahil hindi pa open ang embassy at sila lang ng pinsan niya ang may U.S. visa na.

KC, Frankie pinagsasabong

Nag-come up ang magkapatid na Frankie Pangilinan at Miel Pangilinan ng podcast sa Spotify, since very close nga ang dalawa.

Nasa New York si Frankie at nag-aaral, si Miel naman ay nandito sa bansa. Very supportive ang mommy nila, ang Megastar na si Sharon Cuneta sa project na ito ng dalawa na pinost at prinomote niya rin sa kanyang social media account.

Ayon kay Sharon, “ Miel and Kakie miss each other so much that they thought of doing a regular Podcast to share you what they think about their respective life stages, what they are going through.”

Obviously, may gustong mang-intriga kay Sharon na netizen sa tanong nito na, “Are they the only daughters you have???” pero hindi naman na ito sinagot o pinatulan ni Sharon.

Posibleng isa sa pinag-uugatan ng tanong ay ang balitang diumano’y naka-unfollow si KC sa Instagram ni Frankie. While si Frankie naman, still following her Ate Kace.

May isyu ba sa pagitan nina KC at Frankie? May comment pa ang isang netizen kaming nabasa na kesyo napansin daw niya noong last Christmas kunsaan, dumalaw si KC sa kanila, parang hindi raw comfortable si Frankie.

Naku, for all we know, lalo na sa Instagram, madali ‘yung accidentally, naa-unfollow ang isang account. Baka naman gano’n lang ang nangyari with KC lalo na’t naka-follow pa rin sa kanya si Frankie.

Carmina nalungkot sa pag-uwi ni Mavy

May pa-surprise si Cassy Legaspi sa kanyang kakambal na si Mavy Legaspi.

Laging emotional si Carmina Villaroel sa tuwing magla-lock-in taping ang mga anak niya. Talagang kahit ikalawa, ikatlong beses na magla-lock-in ang mga ito, hindi pa rin niya mapigil ang pag-iyak.

Dumating na si Mavy mula sa lock-in taping ng kasalukuyang umeere sa GMA primetime na “I Left My Heart in Sorsogon” at first teleserye nito.

Pero pag-uwi niya ng bahay, ang mga magulang naman ang wala para personal siyang salubungin. Sina Carmina at Zoren Legaspi naman ang magkasamang naka-lock-in taping. Kasalukuyang nagte-taping ang mga ito ng GMA series na “The End of Us” na eere na ngayong December.

Wala man personally, pero feel sa post ni Carmina na malungkot ito na hind inga nakita ang pagdating ng anak. Pero nagpasalamat kay Cassy sa pagigiging thoughtful daw sa kanyang kakambal.

Sey ni Carmina, “Welcome home kuya @mavylegaspi. Sorry we are not there to welcome you. Kami naman naka lock-in ni Tatay. Congrats again to your first serye ever. Thank you @cassy for the balloons. You are so thoughtful.”