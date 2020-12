Magkita na lang sa korte! Metro Pacific-MVP kinasahan ni Gatchalian

Tumanggi na si Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na makipag-dayalogo sa mga opisyal ng North Luzon Expressway (NLEX) para sa suspensyon ng kanilang business permit matapos mapikon sa banta nitong dadalhin na lang nila sa korte ang nasabing usapin.

Hindi itinago ng alkalde ang pagkainis nang mabasa ang mga tweet ni NLEX spokesperson Romulo Quimbo sa isang radio program na animo’y matapang pa at naghahamon ng labanan sa korte.

“I don’t get this. You want to dialogue but you are saying may potential court case… I’m not sure if that is good faith,” ang bwelta naman ni Gatchalian sa kanyang tweet.

Tanong pa ng alkalde, kailan pa naging krimen para sa panig ng pamahalaang lokal na gawin ang trabaho nitong protektahan ang kanilang mga nasasakupan?

Ayon sa tweet ng nasabing radio program na nagmula kay Quimbo, plano umano ng kanilang grupo na kumuha ng temporary restraining order (TRO) sa korte para mapuwersa ang pamahalaang lungsod na itigil ang pagharang sa paniningil nila ng toll fee sa anim nilang booth na nasa Valenzuela City.

“I’m not sure if this is a veiled threat…but city hall doesn’t do well being threatened,” sabi ni Gatchalian. “May potential court case…I’m not sure if that is good faith.”

Sinusupindi ni Gatchalian ang business permit ng NLEX noong Lunes dahil sa kabiguan umano ng operator nito na resolbahin ang problema sa kanilang radar frequency identification (RFID) reader system.

Dahil sa kapalpakan ng na sistema, sinabi ni Gatchalian na natetengga sa toll gate ang mga sasakyan na nagiging sanhi naman ng malupit na trapiko sa lugar.

Samantala, handa namang makipagpulong ang Caloocan City LGU sa pamunuan ng NLEX Corp. para ilahad ang mga naging problema sa pagsisikip ng trapiko at sa RFID system at handa silang makipagtulungan para maayos ang usad ng trapiko sa NLEX.

“Itatanong ko sa kanila kung gaano magtatagal ito. Ano ang maitutulong ng pamahaalang lungsod, baka kulang sila ng manpower or whatever at kailan ba dadating ‘yung sensor nila. Kailangan siguro nila palitan mga sensor nila,” ayon kay Caloocan City Mayor Oca Malapitan. (Mia Billones/Eileen Mencias/Vick Aquino)