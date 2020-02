Magkarong ka: Biazon nasuko kang Duque

Nakit-an sa Ubos balay balaoranan ang kapalpakan ug sayup nga diskarte ni Health Secretary Francisco Duque III dihang wala kini mopatim-aw sa pagdungog sa kamara kabahin sa gihimong lakang sa kagamhanan batok sa makamatay nga 2019-novel coronavirus-acute respiratory disease (2019 NCOV-ARD).

Sa pagdungog sa House Committee on Metro Manila Development, wala palabya ni Muntinlupa City Rep. Ruffy Biazon nga iyang gisita si Duque human wala niini hatagi ug prayoridad ang pagtambong sa hearing,

Matud ni Biazon, nga iyang nadunggan sa radyo nga moadto ang kalihim sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija si Duque aron inspeksyunon ang containment facility alang sa mga posibleng carrier sa virus.

“I guess this shows the type of priorities that the secretary has. As the overall in charge of handling this crisis, I think he should have been here, hindi yung taga-inspect na lang ng mga kwarto,” pagsaway ni Biazon.

Nagtuo si Biazon nga sayup nga diskarte na usab kini sa kalihim tungod kay angayan unta nga atubangon niini ang hearing .

“The inability to answer by the Department of Health, by the Secretary of Health which is the overall handler of this crisis, will not help in uplifting the confidence of the people that we are managing this crisis well,” matud sa kongresista.

Tungod niini adunay gipadalang mensahe ang kongresista sa kalihim, “Ayusin po niya yung kanyang priorities.”