Magkakakosa nag-reunion sa kulungan, P1M shabu nasamsam

NAGMISTULANG nag-reunion sa kulungan ang mahigit 100 wanted sa pulisya habang nasa P1 milyon na halaga ng hinihinalang droga ang nakumpiska mula sa nasakoteng 81 drug personality sa ikinasang isang linggong anticriminality operation bago mag-Semana Santa sa Bulacan. Base sa report na isinumite kay P/Col.Rommel J. Ochave, acting Provincial Director ng Bulacan PNP, umabot sa P1,057,151 na halaga ng umano’y ilegal na droga ang narekober ng Bulacan PNP sa serye ng anti-illegal drug operations sa lalawigan.

Samantala, 24 hinihinalang mga kriminal na kabilang sa listahan ng Most Wanted Persons sa lalawigan at 68 na may mga warrant of arrest ang nakorner din sa magkakahiwalay na manhunt operations ng tracker team ng Bulacan police stations kasama ang PMFC, 301st MC ng Regional Mobile Force Branch, 24th Special Action Company (SAF) at Bulacan CIDG sa bisa ng arrest warrant na inisyu laban sa mga ito.

Nagsanib-puwersa ang 24 na istasyon ng pulisya sa Bulacan katuwang ang Bulacan Provincial Intelligence Unit (PIU) sa pangunguna ni P/Major Russel Dennis Reburiano at Provincial Mobile Force Company (PMFC) na nagresulta umano sa pagkakadakip sa 81 drug peddler at pagkakakumpiska sa 254 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 122 gramo at 18 pakete ng ‘damo’ na may timbang na 202.78 gramo na nagkakahalaga umano ng mahigit sa P1 milyon.

Kinalawit din ng pulisya ang 70 kalalakihan nang maaktuhan sila sa mga tupadahan, billiard games at STL bookies. Samantala ay 40 na baril ang nasa kustodiya ng pulisya ‘for safekeeping’ habang 14 pang baril at isang granada ang nakumpiska ng Bulacan PNP dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code(OEC)at illegal possesion of unregistered at loose firearms. (Jun Borlongan)