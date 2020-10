Magkaisa para umusad na tayo-Rep. Castro

Nanawagan si Capiz Rep. Fredenil Castro sa mga kasamahan nito sa Mababang Kapulungan ng Kongreso na magkaisa nang sa gayon ay umabante at matapos na ang mga importanteng trabaho.

Nilinaw ni Castro na sa bilang ng mga bumoto at sumusuporta kay Speaker Alan Peter Cayetano ay klarong-klaro kung ano ang saloobin ng mga miyembro ng Kamara hinggil sa usapin ng pagpapalit ng liderato.

“Kahapon din po ay nakiusap ang ating Speaker na ngayon at tinuldukan na ni Presidente (Rodrigo) Duterte ang usapang ito, ay sana magkaisa na tayo. ‘Yan lang po ang paraan upang umusad ang mga importanteng trabaho na dapat natin matapos,” paghahayag ni Castro.

“I join the call of the Speaker. Let us unite. Let us work together. Let finish the budget for the good of the nation,” dagdag nito.

Ibinida ni Castro ang bilang ng mga sumusuporta kay Speaker Cayetano kumpara sa katunggali nito na si Marinduque Rep. Lord Alan Velasco.

Tumindig sa plenary budget deliberation kahapon si Castro na kaalyado ni Cayetano para sagutin ang hamon ng kampo ni Velasco.

Ang hamon ay may kinalaman sa muling pagkakaroon ng botohan para sa speakership pagsapit ng Oktubre 14, ngayong taon, ang petsa na sinasabing napagkasunduan para sa pagsasalin ng posisyon ni Cayetano kay Velasco.

Nauna ng nag-alok si Cayetano na magbitiw bilang Speaker sa sesyon nitong Miyerkules, Setyembre 30, ngayong taon pero tinanggihan at inawat ito ng 184 miyembro ng Kamara.

Pero ayon sa kampo ni Velasco, drama ang palabas ni Cayetano at “scripted” ito.

Matatandaan na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang namagitan sa ikinamadang term-sharing agreement sa pagitan nina Cayetano at Velasco.

Batay sa kasunduan, si Cayetano ang tatayong Speaker sa unang 15 buwan ng 18th Congress habang sa loob ng 21 buwan naman si Velasco.

Inihayag ni Castro na ang problema kay Velasco ay gusto nitong makuha ang posisyon ng Speaker sa isang iglap kahit hindi buo ang kumpiyansa sa kanya ng mga miyembro.

“Let me ask you my dear colleagues and the Filipino people – who is more honorable? The one who stood with us and led us during one of the most troubled, critical, and difficult times in our nation’s history? Or someone who was nowhere to be seen when we were all working and struggling with our countrymen to help the country recover?” pagdidiin ni Castro patungkol sa mga banat ng kampo ni Velasco na wala umanong palabra de honor si Cayetano.

“Para sa kanila, sapat na madikit sila sa Pangulo at gawin itong panakot na nakapanginginig upang ang lahat ay matakot sa kanila,” ani Castro.

Ipinaalala rin ni Castro kung ano ang naging saloobin ni Pangulong Duterte sa usapin ng pagpapalit ng liderato ng Kamara.

Kasabay nito ay hinamon ni Castro ang mga kapanalig ni Velasco na bitiwan na ang hawak na posisyon sa Kamara kung hindi naman nakahandang tumulong ang mga ito.

“But for those who cannot or will not join us in this task – I have one simple request – at dahil mahilig din naman kayo mag-invoke ng palabra de honor, panindigan na ninyo. Resign your leadership positions and let those who are willing to help take over. There is no shame in admitting defeat at the hands of a better foe, but it is not fitting to pretend to be part of the team, while betraying your colleagues and undermining the efforts of Congress,” pagdidiin ni Castro.