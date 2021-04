Wala na po sigurong mas sasarap pa sa isang trabaho o gawaing nakapagpapagaan ng buhay ng iba at tunay na nakapaglilingkod sa ating kapwa.

Sabi nga po, kapag gustong-gusto mo ang ginagawa mo, hinding-hindi mo mararamdamang nagtatrabaho ka kahit isang araw sa iyong buhay.

Nakita po natin ito sa halimbawang ipinamalas ni Ana Patricia Non, residente at small business owner ng Quezon City.

Sa kasagsagan ng ECQ sa NCR plus, naglabas si Ana ng isang lamesang gawa sa kawayan sa kalye ng Maginhawa sa Quezon City at tinawag n’ya itong “Maginhawa Community Pantry”.

Pinuno n’ya ito ng mga de-lata, tinapay, noodles, gulay at mga prutas habang sa katabing poste ng ilaw ay nagsabit siya ng plakard na may mga katagang, “Magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan.”

Libre po ang mga grocery item at kahit sinong taga-roon sa lugar lalo na po ang talagang halos wala nang pambili ng pagkain ay libreng makakakuha sa pantry.

Hindi lang po nagbibigay kundi tumatanggap din ang community pantry sa Maginhawa lalo na po mula sa mga kababayan nating nakaluluwag sa buhay.

Alam n’yo po ba na ilang araw matapos simulan ni Ana ang “Maginhawa Community Pantry”, isa-isa na rin pong nagsulputan ang mga community pantry sa iba’t ibang barangay at bayan sa loob at labas ng NCR.

Sino po ang mag-aakalang ang isang maliit na batong itinapon sa tubig ay nakagawa ng malalaking alon ng kawanggawa sa ating bayan?

Bagamat mauuri po na isang “volunteer work” ang ginagawa ni Ana, pinapatunayan po nito na ang lahat ng klase ng trabaho ay mahalaga lalo na po kung ginagawa natin ang mga ito hindi para sa ating sarili kundi para sa ating kapwa tao.

Ayon po sa NEDA, ang pagpapatupad ng extended lockdown sa Metro Manila at mga karatig lalawigan ay magdudulot ng pagkawala ng trabaho ng 350,000 manggagawa.

Buti na lang at kahit paano ay may ayuda ang ating gobyerno na ₱1,000 kada indibidwal sa loob ng dalawang linggong lockdown.

Pero alam po nating kulang na kulang ito para sa mga nawalan ng trabaho at walang ibang aasahan kundi ang ating pamahalaan.

Kapag binadyet nga naman po kasi ang ₱1,000 sa 14 na araw na lockdown, papatak po sa halos ₱72 na budget lang kada araw o halos ₱24 sa kada pagkain na kung tutuusin po ay presyo lang ng isang mangkok na lugaw na may kasamang itlog.

Ika nga po, “lugaw is essential” pero huwag namang hanggang dito na lang ang halaga ng ayuda ng ating gobyerno.

Karapatan po ng mamamayang Pilipino ang sapat na tulong at mas mabilis at klarong pagtugon sa krisis lalo na po para sa 4.2 milyong Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19.

Isang malaking hamon po sa gobyerno ang ginagawa ni Ana Patricia Non at iba pang nagpasimula ng mga commumunity pantry na mas maging malikhain at kumilos para saklolohan ang lumulubog nang bangka ng ating mga kababayan.

Kung nakakahawa po ang isang napakaliit na virus, nakakahawa rin po ang kabutihan, kawanggawa at determinasyon.

Tulad ni Ana, nasaksihan ko rin po ito kasama ang aking kapatid na si dating Bocaue Mayor Joni Villanueva-Tugna noong nagsisimula pa lang ang pandemya.

Umangkat po kami ng trak-trak na gulay at bigas para ipamahagi sa Central Luzon, Metro Manila, at Calabarzon.

Habang namimigay po kami ay sunod-sunod din ang natatanggap naming mga relief good sa mga indibidwal at mga kumpanya na karamihan ay hindi na nagpakilala sa amin.

Kabaligtaran po sa naiisip ng ilan na sa gitna raw ng krisis ay nagiging makasarili ang mga tao, napatunayan po namin ni Mayor Joni noong isang taon at ngayon sa pamamagitan ng parami nang paraming mga Community Pantry na likas na mabuti ang mga Pilipino.

Palaganapin po natin ang kabutihang ito sa ating komunidad, organisasyon, pagawaan, at lalong-lalo na po sa ating gobyerno at sa buong bansa para sama-sama tayong makaahon at manalo sa krisis na ito.