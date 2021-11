Maging mapanuri

“Deceptive people love fake news because it makes their reality seem legitimate(and therefore more profitable).”

Michael Corthell

Sa panahong ito ng ‘fake news’ at ‘paid news’, ang ‘social media’ ay higit na ginagamit bilang isang instrumento sa politika para manipulahin at idikta ito sa kamalayan ng isang karaniwang pilipino.

Bagama’t hindi pa opisyal ang panahon ng kampanya, kanya-kanya ng siraan ang mga personalidad na naghahangad na mamuno sa bansa.

Kadalasan, hindi sila mismo ang source ng information kundi ang kani-kanilang binayaran na ‘troll farm’.

Halimbawa, may ulat na hindi nakatanggap ng bayad sa isinagawang caravan ng isang presidential candidate ang ilang lumahok.

Pero napatunayan na mali ang naturang impormasyon. Humingi na nang paumanhin ang opisyal ng naturang radio company at isinailalim na sa disciplinary action ang kanilang reporter.

Isa pang halimbawa ay ang pagpapakalat ng larawan ng isa pang presidential aspirant na makikita ang pagkakagulo ng kanyang supporter sa sarili niyang caravan. Napuno ng political color niya ang kalsada sa dami ng dumalo.

Pero ang naturang larawan pala ay nangyari sa ibang bansa at hindi totoo na naganap sa kanyang caravan.

Maging sa lokal ay laganap din ang ‘fake news’.

Nagkagulo sa city hall sa isang lungsod sa Metro Manila, dalawang linggo na ang nakakaraan, matapos na kumalat na mamimigay ng

P20 libong piso si Mayor.

Lumitaw na peke ito at ang totoong nangyayari ay ang pag-apply ng application ng mga benepisaryo para sa tatanggapin palang na ayuda.

Ang suspek – ang kampo ng kalaban nila sa darating na eleksyon 2022.

Nakapaka-simple lamang para malaman kung ang kumakalat na impormasyon ay peke.

Kung ang source ng information ay sa social media account at hindi napanood o narinig sa ‘mainstream media’, 100 porsyento na ito ay peke!

Kamakailan, sinarhan ng Facebook o Meta ang mahigit sa 100 fake accounts na may kaugnayan sa Duterte administration, pulis at military, na nakitaan nila ng pagpapakalat ng mga maling balita.

Kung sa tingin ninyo na ang naipadala sa inyo ay fake news, makakabuti na huwag ninyo na itong ikalat at i-delete agad.

Maging maingat din dahil minsan ginagamit din nila ang mga lehitimong logo ng iba’t ibang news organization para palabasin na ang impormasyon ay totoo.

Maging mapanuri sa mga panayam ng lahat ng kandidato at hindi sa propaganda ng kanilang ‘troll farm’.

No to FAKE NEWS!

Walang Personalan. 😎