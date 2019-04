Maging handa sa lindol

Niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Luzon nitong Lunes, magnitude 6.5 sa Visayas noong Martes at magnitude 4.7 naman sa Min­danao nitong Miyerkoles. Sa pagitan ng malalakas na pagyanig ay may mga aftershock pa na naitala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismo­logy (PHIVOLCS).

Ang lindol sa Luzon ay sumira ng ilang imprastraktura at pumatay ng ilang tao sa Porac, Pampanga at nagpatigil ng trabaho ng mga empleyado ng gobyerno nitong Martes sa Metro Manila. Marami sa ating mga kababayan ang natakot para sa kaligtasan nila at ng kanilang buong pamilya.

Ayon sa PHIVOLCS, dapat maging handa ta­yong lahat dahil ang mga sakuna tulad ng lindol ay darating ng hindi natin inaasahan. Dapat laging handa ang bawat pamil­ya at alamin ang mga impormasyon kung ano ang mga gagawin kapag lumindol.

Sabi nga ni PHIVOLCS Executive Director Renato Solidum, dapat ihanda natin ang ating mga sarili kung ano ang mga dapat gawin bago lumindol, habang lumilindol at pagkatapos ng lindol. Ayon kay Solidum, nararapat na alam din ng ating mga kaanak ang kanilang mga gagawin kapag may lindol at iba pang sakuna.

Ang mga sumusunod ang mga tips kung ano ang dapat ihanda at gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol:

Paghahanda bago magkalindol

* Magkaroon ng first aid kit, flashlight, ekstrang mga baterya at de-bateryang radyo sa inyong bahay.

* Mag-aral mag-first aid

* Alamin ang mga safe spots sa inyong bahay, opisina o paaralan

* Tanggalin ang mga mabibigat na mga mueb­les sa pinto at ibang daraanan

* Gumawa ng plano kung saan kayo magkikita-kita ng inyong pamilya kung sakaling magkalindol

* Alamin ang earthquake plan sa inyong tanggapan o paaralan

Ano ang gagawin habang may lindol?

* Huwag mag-panic. Kalmahin ang sarili

* Kung ikaw ay nasa loob ng gusali, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa

* Umiwas sa lugar na malapit sa bintana at pinto

* Kung ikaw ay nasa labas, umiwas sa mga kuryente at iba pang power lines

* Kung ikaw ay nasa loob ng sasakyan, manatili dito at huminto sa pagmamaneho.

Ano ang gagawin pagkatapos ng lindol?

* Tingnan ang sarili at ang mga kasama kung may mga injuries na na­tamo dahil sa lindol

* I-check ang mga linya ng tubig, kuryente at gas kung may pinsala. Humingi ng tulong sa mga awtoridad kung may pagtagas ng gas. Ibukas ang mga bintana at pinto.

* Umiwas at lumikas mula sa mga lugar na may mga pinsala

* Kung ikaw ay nasa opisina o paaralan, sundin ang emergency plan o ang instructions mula sa in charge na tao para dito.

Mahalaga ang buhay at kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ngayon pa lamang ay sama-sama dapat ang buong pamilya at komunidad na paghandaan ang mga sakuna na posibleng dumating. Ang pagiging handa ay makakaiwas sa maraming pinsala at kapahamakan.

Sa mga nagnanais na magpadala ng katanu­ngang pangkalusugan at pangkababaihan kay Senator Risa Hontiveros, sumulat lamang sa itanongkayrisa@gmail.com.