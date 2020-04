Maging alerto sa mga ‘hudas’

Malamang na maraming mga tsokaran nating katoliko ang maninibago sa Linggo dahil sa unang pagkakataon siguro sa buhay nila eh hindi sila makapagsisimba sa araw na pagsisimula ng Holy Week at hindi makapagwawagayway ng palaspas.

Bukod doon, dahil bawal pa rin ang malaking pagtitipon bunga ng umiiral na community quarantine para makaiwas sa COVID-19, asahan na wala ring mga prusisyon tuwing sa Biyernes Santo at Sabado de Gloria, at mula ang misa sa Linggo ng Pagkabuhay. Malamang na wala ring mga senakulo, pero mayroon kayang pasyon o pabasa?

Hindi rin natin tiyak kung magagawan ng paraan ng Simbahan Katolika kung puwedeng gawin sa ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng internet ang tradisyon na Visita Iglesia. Ito iyong ginagawa ng mga namamanata na pagpunta sa iba’t ibang simbahan sa panahon din ng semana santa. Ginagawa na kasi noon ang online Visita Iglesia para sa mga OFW at mga hindi makaalis sa bahay nila.

Ngunit hindi lang ang mga prusisyon at misa ang tigil muna, kahit ang dinadayong pagpapako sa krus sa San Pedro Cutod sa San Fernando, Pampanga eh wala ring masasaksihan. Hindi lang natin alam kung ipagpapatuloy ng lokal na pamahalaan doon ang “madugong” panata ng mga tao na penitensiya o paghahampas sa kanilang likod hanggang dumugo.

Matagal nang tutol ang Simbahang Katolika sa naturang paraan ng pamamanata at pagpapapako sa krus ng mga tao. Paliwanag kasi nila, hindi mo naman kailangang saktan ang sarili mo at gayahin ang paghihirap ni Kristo para pagsisihan ang nagawa mong kasalanan.

Isang paraan siguro ngayon para makapagbawas-bawas ng kasalanan eh tumulong sa mga kababayan nating G na G, o gipit na gipit dahil naapektuhan ang kanilang hanapbuhay dulot ng quarantine. Kung may sapat ka naman budget habang umiiral at kaya mo namang makaraos sa panahon ng quarantine, aba’y huwag mo nang kunin kung bibigyan kaya ng relief goods o cash assistance para maibigay sa iba. Puwede rin namang kunin mo at ibigay sa kakilala mong talagang nangangailangan.

Gaya ng ginawa nitong si Senador Sonny Angara na tahimik at walang press release na idinonate sa pangangailangan kontra-COVID-19 ang sahod niya. Aba’y baka puwedeng gayahin din ng iba pang senador at mga kongresista, Cabinet secretaries at iba pang public official na nakaka-LL o luwag-luwag, itong ginawa ni Angara, na naging COVID-19 positive.

At kung noon eh simbulo ng pagdating ni Kristo sa Jerusalem ang pagwagayway ng palaspas, sana naman ngayon na kahit walang palaspas na wawagayway eh dumating sa Linggo ang inaasahan sa maraming tao na hirap na hirap na sa community quarantine—ang ipinangakong cash assistance ng gobyerno na nagkakahalaga ng P5,000 hanggang P8,000.

Hindi pare-pareho ang ayuda dahil nakabatay ang ibibigay sa regional minimum wage. Tandaan mga tsong na mga itinuturing mga pinakamahirap na pamilya o mga trabahor na naapektuhan ang kabuhayan ang makikinabang sa ayuda. Kung taga-Metro Manila ka, P8,000; P6,500 sa mga taga-Regions III at IV-A; P6,000 sa Regions VI, VII, X, at XI; P5,500 sa mga taga-Regions I, II, at Cordillera Administrative Region; at P5,000 sa mga taga-Regions IV-B, V, VIII, IX, XII, CARAGA, at ARMM

Ang problema sa programang ito, kahit ang Department of Social Welfare and Development ang mamamahala, may pakialam pa rin ang mga lokal na politiko, partikular ang mga kapitan ng barangay dahil sa kanila idadaan ang form na sasagutan ng mga tao, na ibabalik nila sa DSWD. Kung kay kapitan din idadaan ang “cash” assistance, hindi pa malinaw.

Pero papaano kung kumag at “kupitan” si kapitan? Paano kung ayaw niya sa kabarangay niya dahil iba ang sinuportahan, o kung sino-sino ang ililista niyang kamag-anak o “alaga” pero sa bulsa niya ang bagsak ang pera o may “cut” siya? Kaya dapat magkaroon ng “counter” checking sa listahan na ibibigay ni Kap sa DSWD dahil kapag nagkaroon dito ng “hudas,” malamang magkagulo ang mga tao at ang gobyerno ang masisisi. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”