‘Magikland’ ni Albee nanguna: ‘Fan Girl’, ‘Mang Kepweng’ pinirata agad

Katulad ng inaasahan at umpisa pa lang ay hinuhulaan na posibleng mag-top 1 o maging pinakamalakas sa Metro Manila Film Festival 2020 in-terms of box-office, ang pambatang pelikula pa rin na Magikland na prodyus ni Mr. Albee Benitez ang pinakamalakas.

Through online lahat mapapanood ngayon ang sampung MMFF entry at kahit pala online, basta Christmas, pambata pa rin talaga ang reyna.

Unofficial pa ang nakuha naming report sa first day, pero hindi na nakapagtataka kung Magikland nga ang nangunguna.

Pero instead na pinakamalakas sa box-office, ang diumano’y frontal nudity ni Paulo Avelino sa “Fan Girl” ang pinaka-pinag-uusapan ngayong MMFF bukod pa sa pagpa-file ng piracy report sa pulis ng ‘Fan Girl’ at ‘Mang Kepweng’ ni Vhong Navarro.

***

Dingdong nalungkot sa ‘DOTS’ finale

Alam na alam mo kapag ang isang seryeng ginawa ng Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes ay nag-iwan sa kanya ng kakaibang lalim o naging espesyal sa kanya.

Ganito ang nag-finale na niyang Descendants of the Sun noong Christmas Day mismo. Sa tingin namin, malaking bagay yung mahigit isang taon nila itong ginawa. Nandiyang nag-training pa sila bukod sa actual taping. Inabutan ng pandemic at nag-lock in taping din sila.

Not to mention, dito rin siya unang nakatanggap ng international award.

Sunod-sunod ang mga posting ni Dingdong sa kanyang Instagram account noong Biyernes na magpi-finale na nga ito. Tila ang DOTSPh ang isa sa may sepanx ang actor.

Tila may pa-tribute si Dingdong sa cast at production. Sey niya, “Mapalad akong makasama ang mga mahuhusay at mababait na aktor na ito. Pero higit sa lahat, masaya akong makahanap ng mga bagong “tunay” na kaibigan sa kanilang klatauhan. Sayang l;ang at di ko na mahukay ang larawan ng ibang members– sa dami at tagal na kasi naming magkakasama, ang hirap ma mag scroll hehe! These pictures will always remind me of the good times we’ve spent together on the set of DOTS PH.

“So kumbaga sa exam– pass your papers na. It’s been a pleasure (and an honor) wearing the shoes of the character. This is Captain Lucas Manalo– Alpha Team’s Big Boss– signing off.”

***

Roxanne afam ang dyowa

Tila isang foreigner ang napiling pakasalan ni Roxanne Barcelo.

Napakatahimik at talagang sumabay si Roxanne sa pandemic na nabuo ang lahat sa buhay niya. Itinapat naman nito ng Kapaskuhan ang kanyang rebelasyon na siya ay kasal na.

“My Creator’s best gift ever” ang sabi niya. Alam na raw ni Roxanne na ito na talaga ang lalaking para sa kanya. At malaking factor rin na boto ang kanyang ina.

May final revelation pang gagawin si Roxanne sa kanyang vlog, ang ipakita ang mukha ng kanyang Mister. Pero kung titingnan mabuti, tila isa itong foreigner o posibleng may lahi.