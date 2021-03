Magic tustado kay Butler, Heat

MULING pinagliyab ni Jimmy Butler ang Miami Heat upang tustahin ang Orlando Magic, 111-103, sa 2020-2021 National Basketball Association (NBA) regular season game kahapon.

Kumayod ang pambato ng Miami na si Butler ng 27 points, 11 assists at walong rebounds upang tulungan ang Heat na itarak ang 19-18 karta at isalo sa fourth to fifth place ng team standings sa Eastern Conference division.

Abante ng limang puntos ang Heat, 63-58, sa halftime break pero kumapit ang Magic at naitabla ang iskor sa 82-all sa third period.

Hindi naman nasira ang loob ng Eastern Conference defending champion Heat, inakbayan ni Butler ang koponan sa endgame upang masilo ang importanteng panalo at lumakas ang tsansa na sumampa sa playoffs.

“It means everything,” hayag ni Butler. “It’s just a step in the right direction.”

Ramdam ng Heat ang pagkawala ni star center Bam Adebayo kaya naman puwersadong domoble kayod ang ibang kakampi ni Butler.

“Jimmy just controls the game down the stretch for us,” saad ni Kelly Olynyk. “For us, without Bam, a lot of the stuff is going to run through Jimmy.”

Kumana si Olynyk ng 20 puntos at pitong rebounds para sa Heat habang bumakas si Tyler Herro ng 17 markers. (Elech Dawa)