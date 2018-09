Dahil sa tumataas na presyo ng ilang pangunahing pagkain, narinig ko na naman sa AM radio ang gasgas na sawikaing ‘maghigpit ng sinturon’. Namuni ko, nang ngu­mingiti kahit papaano habang isinusulat ito, na sa lebel na lang ng sawikain ako pumapayat. Sa lebel na lang ng sawikain ako naghihigpit ng sinturon.

Bata pa ako, nang una kong marinig ang pariralang ‘maghigpit ng sinturon’. Tandang-tanda ko pa noong tumigil ako sa pag-aaral sa pagitan ng second at third year high school dahil sa kahirapan, kailangan kong magtrabaho sa isang pabrika sa Valenzuela. Hindi pa uso ang child-labor issue noon (o hindi lang nahuhuli ang pabrikang pinapasukan ko?).

Sumusuweldo ako nang below-minimum sa delikadong pabrika. Nakatambad ang katawan ko sa kemikal. Saan pa kayo? Child-labor na, below minimum pa.

Well, ang isang dahilan kaya ako tumigil sa pabrika ay dahil nagka-spot ako sa baga kala­langhap marahil ng kemikal. Pero hindi tungkol sa pagiging child-laborer ang tatalakayin ko nga­yon. Bagama’t importante ring pagtuunan ng pansin ang nasabing isyu.

Tungkol nga sa paghihigpit ng sinturon.

Kaiba sa lahat ng idiom o, loosely, kung isasalin sa Filipino ay sawikain, ang paghihigpit ng sinturon ay parehong umiiral sa lite­ral at sa figurative na kahulugan nito.

Mabalik tayo sa pabrika. Mababa ang order ng produktong ginagawa namin noon. Maliit ang pumapasok na pera kaya nahirapan ang namama­lakad kung paano pasusuwleduhin ang iilang regular na empleyado.

Ang solusyon? Rotation ang pasok. Doon ako namulat, sa isang pagpupulong ng namamahala at mga manggagawa, na pupuwede palang sumagot, pupuwedeng igiit ang karapatan kapag nasasaklawan na.

Bago pa sabihing kailangang mag-rotation ang manggagawa, o iyong hindi na araw-araw ang pasok, nagpasakalye muna ang manager ng pabrika. Kailangan daw naming maghigpit ng sinturon.

Sumagot ang isa sa pinakamatandang obrero. Puro na raw butas ang sinturon niya kahihigpit. Nagtawanan ang ilan. Muntik na akong hindi makasunod sa usapan.

Naguluhan ako noon. Ano ba naman ang aasa­han sa isang second year high school lang ang natapos? Maghigpit ng sinturon? Ang ibig sabihin pala ay ihanda sa pagsasakripisyo dahil liliit ang suweldo, kaunti ang mabibiling pagkain; bawasan ang pagkaing ihahain sa mesa hanggang mangayayat, hanggang higpitan na nga ang sinturong nagpapakapit sa salawal o pantalon.

Literal na pagpayat. Literal na paghigpit dahil sa krisis na kahaharapin na may kinalaman sa pagkain. At sa kasalukuyan, sa laki ng inflation rate, nagtataasan na ang halaga ng batayang pagkain gaya ng kanin, karne, isda, gulay, may malaking tsansang maghigpit nga ng sinturon.

Kasingkahulugan nang magtiis itong maghigpit ng sinturon; na habang mabilis na tumataas ang halaga ng bilihin ay hindi naman tumataas ang suweldo. Maghigpit pa tayo ng sinturon para hindi rin masyadong maramdaman ang napipintong gutom. Samantalang maraming opisyal ng gobyerno ang waldas dito, waldas doon.

***

